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學生也搶進場？AI熱潮帶動亞股狂飆 台韓日全民瘋炒股引關注

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
人工智慧（AI）熱潮延燒，使台灣、韓國、日本科技巨頭財富遽增，投資這些企業的驚人回報率也引發全民炒股熱潮。在韓國，連孩子們都被吸引進場。示意圖／ingimage
人工智慧（AI）熱潮延燒，使台灣、韓國、日本科技巨頭財富遽增，投資這些企業的驚人回報率也引發全民炒股熱潮。在韓國，連孩子們都被吸引進場。示意圖／ingimage

人工智慧（AI）熱潮延燒，使台灣、韓國日本科技巨頭財富遽增，投資這些企業的驚人回報率也引發全民炒股熱潮。在韓國，連孩子們都被吸引進場。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）近日報導，雖然最近出現回檔，台股市值在過去一年中仍增長一倍，由台積電帶動大部分漲勢。目前台積電是全球市值第7大公司，市值逾2.2兆美元，比特斯拉（Tesla）、臉書（Facebook）母公司Meta都還要高。

報導指出，在台北，計程車司機也忙炒股。說自己在台積電工作則成為不敗的搭訕台詞。

37歲保險代理人葉倫豪（Yeh Lun-hao，音譯）月薪大約2100美元，他把逾半薪水都拿來投資台灣AI及晶片相關企業，手上股票價值已上漲3倍。最近他剛花了約44萬美元，買下台中一戶4房公寓。

現在朋友紛紛來向他請教投資標的。葉倫豪說，要不是因為半導體，這一切都不可能發生，投資讓他從單純生存模式，轉變成享受這個世界的美好。

王偉文（Kevin Wang Wei-wen，音譯）在台灣獲得工程學位，現為密西根大學（University of Michigan）研究生，他已經接到台積電招聘電話，雖然對工作吃重心存顧慮，但成為台積電工程師能帶來一定社會地位，對於那些挑剔女兒追求者的台灣父母來說，這極具吸引力。

不獨台股表現亮眼，韓股市值已增長兩倍；日本日經指數則飆升80%以上，回報率是標普500指數的3倍。

自今年1月以來，韓國24歲軟體開發人員羅世彬（Na Se-bin，音譯）將大約4.7萬美元投入股市，幾乎是她的全部積蓄。她說，當市場劇烈震盪時，短短一秒的盈虧就能抵上一個月的薪水，雖然風險巨大，但看到手上部分股票價格翻倍，她還是難以抗拒誘惑。

35歲小學教師崔成豪（Choi Sung-ho，音譯）的韓股投資組合在過去一年內增至原來的5倍左右，達到30多萬美元。在他執教的學校，學生也說，爸媽因為炒股賺錢好開心。

首爾一家BMW經銷商的銷售主管林在勳（Lim Chae-hoon，音譯）表示，客戶經常提到自己在股市賺到的意外之財，「現在手頭寬裕的人顯然變多了」。

今年頭3個月，韓國券商Toss Securities為18歲以下未成年人開設的交易帳戶超過18萬個。這類帳戶需經父母同意才能開設，並允許孩子自行交易。

21歲學生尚怜輝（Ryoki Nao，音譯）在日本熊本一所大學攻讀半導體工程，他身邊的同學幾乎都在跟風投資。

他也在密切關注市場，不過他計劃等畢業找到工作後再考慮進場，「我想等自己能賺一筆像樣的收入後再說」。

Tesla Meta 台積電 台北 日本 韓國

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