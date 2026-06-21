AI時代 微軟CEO拋新概念：每家公司都要投資這2種資本

摘要 微軟執行長納德拉指出，企業應同時累積人力資本與token資本，利用AI模型建立屬於自己的「學習迴圈」。

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）14日在社群平台X發表長文，該篇文章貼出後，瀏覽數迅速突破千萬次。

他在文中拋出一個新概念，未來每家公司都得同時累積「人力資本」與「token資本」。並且警告，如果企業把自家的專業與流程，全部交給少數幾個最強的AI模型去處理，這些知識最後會被模型吸收、變成唾手可得的商品，企業反而淪為單純的使用者，把原本屬於自己的價值拱手讓人。

人力資本、token資本是什麼？

納德拉說，這一波AI浪潮和過去任何數位變革都不同。過去，數位工具是用來放大人的能力，但這是第一次，人類和系統之間能形成真正的「認知迴圈」。當AI不斷吸收、再商品化人與組織的專業時，企業能否在其中持續學習、做出差異化，才是關鍵。

他提出兩種資本，一種是人力資本，指員工的知識、判斷力、人脈與創造力；另一種是token資本，指企業自己建立並擁有的AI能力（token是AI運算的基本單位）。

他強調，人力資本不會因token資本變多而貶值，反而會更值錢。原因在於，當AI把執行變得又快又便宜，真正稀缺的其實是方向，例如設定目標、判斷什麼才重要。而這些事情，只有人類能做到。

真正的競爭力，是「學習迴圈」

納德拉認為，企業能否在AI時代勝出，與有沒有挑到最強的模型無關，而是如何在模型上建立出學習迴圈，讓兩種資本一起複利成長。他指出，你可以外包一項任務、甚至一個職位，但永遠無法外包自己的學習過程。

具體怎麼做？

‧第一，建立公司自己的標準，用來檢查模型是否真的把工作做得更好。

‧第二，利用公司內部的真實工作紀錄來訓練模型，讓它越用越上手。

‧第三，把組織累積的經驗，整理成一個隨時查得到的知識庫。

重點是，這套會越用越強的系統，要由企業自己擁有、自己掌控。他提出一個檢驗標準，企業就算換掉現成的通用模型，也不會流失系統裡長年累積、只屬於自己的內行知識。唯有做到這點，才代表這套AI能力真正由你掌控，而不是被模型供應商綁架。

在他眼中，這個會複利的迴圈，就是企業全新的護城河。越早建立越難被複製，也不會因為市面上出現更強的新模型就消失。

納德拉說，他最不樂見的，就是所有產業、公司把價值拱手讓給少數自己攫取一切的模型，一旦利益被少數模型賺走，就等於在掏空其他產業。

他以全球化類比，儘管外包模式能讓一個經濟體的GDP變好看，但同時也在讓人才流失、技術流失，呼籲別把同一套劇本搬到AI時代。

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