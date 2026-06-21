快訊

收假了！國5晚間紫爆「時速僅10公里」 國1、國3也湧現北返車潮

不只是衛浴製造商！日本TOTO靠半導體賺翻 將砸157億搶攻市場

雪隧北上5車連環大追撞！「全線封閉」紫爆回堵 警消緊急搶通中

聽新聞
0:00 / 0:00

AI時代 微軟CEO拋新概念：每家公司都要投資這2種資本

商業周刊／ 撰文者：倪旻勤 整理
微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。 路透
微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。 路透

摘要

微軟執行長納德拉指出，企業應同時累積人力資本與token資本，利用AI模型建立屬於自己的「學習迴圈」。

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）14日在社群平台X發表長文，該篇文章貼出後，瀏覽數迅速突破千萬次。

他在文中拋出一個新概念，未來每家公司都得同時累積「人力資本」與「token資本」。並且警告，如果企業把自家的專業與流程，全部交給少數幾個最強的AI模型去處理，這些知識最後會被模型吸收、變成唾手可得的商品，企業反而淪為單純的使用者，把原本屬於自己的價值拱手讓人。

人力資本、token資本是什麼？

納德拉說，這一波AI浪潮和過去任何數位變革都不同。過去，數位工具是用來放大人的能力，但這是第一次，人類和系統之間能形成真正的「認知迴圈」。當AI不斷吸收、再商品化人與組織的專業時，企業能否在其中持續學習、做出差異化，才是關鍵。

他提出兩種資本，一種是人力資本，指員工的知識、判斷力、人脈與創造力；另一種是token資本，指企業自己建立並擁有的AI能力（token是AI運算的基本單位）。

他強調，人力資本不會因token資本變多而貶值，反而會更值錢。原因在於，當AI把執行變得又快又便宜，真正稀缺的其實是方向，例如設定目標、判斷什麼才重要。而這些事情，只有人類能做到。

真正的競爭力，是「學習迴圈」

納德拉認為，企業能否在AI時代勝出，與有沒有挑到最強的模型無關，而是如何在模型上建立出學習迴圈，讓兩種資本一起複利成長。他指出，你可以外包一項任務、甚至一個職位，但永遠無法外包自己的學習過程。

具體怎麼做？

‧第一，建立公司自己的標準，用來檢查模型是否真的把工作做得更好。

‧第二，利用公司內部的真實工作紀錄來訓練模型，讓它越用越上手。

‧第三，把組織累積的經驗，整理成一個隨時查得到的知識庫。

重點是，這套會越用越強的系統，要由企業自己擁有、自己掌控。他提出一個檢驗標準，企業就算換掉現成的通用模型，也不會流失系統裡長年累積、只屬於自己的內行知識。唯有做到這點，才代表這套AI能力真正由你掌控，而不是被模型供應商綁架。

在他眼中，這個會複利的迴圈，就是企業全新的護城河。越早建立越難被複製，也不會因為市面上出現更強的新模型就消失。

納德拉說，他最不樂見的，就是所有產業、公司把價值拱手讓給少數自己攫取一切的模型，一旦利益被少數模型賺走，就等於在掏空其他產業。

他以全球化類比，儘管外包模式能讓一個經濟體的GDP變好看，但同時也在讓人才流失、技術流失，呼籲別把同一套劇本搬到AI時代。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文微軟執行長納德拉：AI時代，每家公司都要投資這兩種資本

延伸閱讀

微軟 AI

延伸閱讀

微軟CEO：AI業恐掏空產業

南韓拿到關鍵AI授權…台灣卻不在名單上？看懂「Claude開發商」跳過台灣的商業現實

研究：全美新CEO平均55歲 企業青睞通才 想加薪多跳槽

微軟正式推出Copilot Cowork代理系統 主打按需計費與跨工具協作、過半財富500強企業已導入

相關新聞

經典2色將消失？M&M's 砸百萬推天然色素 8月Amazon搶先開賣

為了回應當前大眾對食品安全的訴求，M&M's宣布將於今年8月首度推出「無人工色素」的天然版巧克力。然而，這項重大改變也讓經典的六色糖衣中，將有「2個顏色」在首波陣容暫時宣告消失，引發食品界與消費者的強烈關注。

AI時代 微軟CEO拋新概念：每家公司都要投資這2種資本

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）14日在社群平台X發表長文，該篇文章貼出後，瀏覽數迅速突破千萬次。

2026年世足賽可望提振全球GDP 450億美元 遠勝泰勒絲效應

分析師指出，2026美加墨世界盃足球賽不僅將成為主辦單位國際足總（FIFA）的巨大搖錢樹，也可望成為全球經濟的一大助力。

缺人也缺錢... 德韓擬提高退休年齡

鑒於人口老化和財政吃緊，德國政府正考慮提高法定退休年齡，到2090年代左右可能會延長至70歲，本周梅爾茨政府將收到相關提案。無獨有偶，南韓執政黨也正在討論提高退休年齡，計劃從現行的60歲提高到65歲。

不只是衛浴製造商！日本TOTO靠半導體賺翻 將砸157億搶攻市場

日本衛浴製造商TOTO，宣布將在未來5年內，向半導體製造設備零組件業務投資高達800億日圓（約新台幣157億元）

AI導致裁員還是缺工？ 資料中心建造與維護面臨技工短缺

人工智慧（AI）技術獲得擴大採用後，最受關注的議題常是AI將取代哪些工作。先不論什麼工作不再需要人類，現階段AI熱潮已在幾個領域出現缺工問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。