缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

鑒於人口老化和財政吃緊，德國政府正考慮提高法定退休年齡，到2090年代左右可能會延長至70歲，本周梅爾茨政府將收到相關提案。無獨有偶，南韓執政黨也正在討論提高退休年齡，計劃從現行的60歲提高到65歲。

德國現行法定退休年齡，預計到2030年代初期達67歲，而最新計畫將把勞工退休年齡逐年提高，到2090年代左右為70歲。此外，未來退休年齡可能會與預期壽命掛鉤，並隨著時間推移逐步遞增，現行「滿63歲可領全額年金」的選項也將取消。

該計畫的另一個核心是在現行的「隨收隨付制」（pay-as-you-go model）以外，於年金體系內另立一個全新的資本籌資型養老金（capital-funded pension）。該方案將由雇主和員工共同分擔總工資2%的額外提撥，並透過國家管理的基金進行投資。

其他提案還包括：廢除多數免繳年金保費的「微型工作」（mini-jobs）；將自雇人士和國會議員也納入法定退休體系；重新引入「永續發展係數」，以減緩每年養老金的增長幅度。

在此同時，南韓執政黨正研擬將法定退休年齡從現行的60歲逐步延長至65歲。比較特別的是，南韓兩大勞工團體「韓國勞動組合總聯盟」（韓國勞總，FKTU）與「韓國全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總，KCTU），要求政府立即實施新制。

共同民主黨研擬的計畫，是未來10至12年內「漸進式」延長退休年齡，例如2028年提高至61歲、2030年62歲、2032年63歲、2034年64歲，最終於2036年達到65歲。

兩大勞工團體則堅持立刻「一步到位」，直接將法定退休年齡從60提高到65歲。勞方擔心，分階段實施可能會導致特定年齡層出現收入斷層，主要是因為現行法定退休年齡是60，但要63和64歲才能申領退休金。

此外，南韓勞動市場解僱員工難度極高，若不改變現狀而只是單純延長退休年齡，恐將加劇「招聘懸崖」，激化世代衝突。數據顯示，今年第1季15至29歲的青年失業率達7.4%，是最近這五年最高的第1季。

南韓雇主團體「韓國經營者總協會」（KEF）也表示，若不先改革以年資敘薪、且企業難以解僱員工的制度，卻又強制延長退休，企業恐怕從一開始就會對招聘新員工退避三舍。

專家建議，南韓應借鏡日本與新加坡採取的「彈性延長退休」模式，有助減輕企業的勞動成本負擔。在日本，雖然法定退休年齡與南韓一樣同為60歲，但自2013年起，若員工屆滿退休年齡後表達留任意願，企業必須在65歲前提供三種配套選項之一：延長退休年齡、退休後重新回聘、或取消退休年齡限制。

KEF的資料顯示，去年65%的日本企業選擇「退休後回聘」，選擇「直接延長退休年齡」的企業占31%。

新加坡則要求企業，在員工屆滿現行63歲的退休年齡之後，必須回聘至68歲。據報導，星國政府目前正進一步推動將現行退休年齡提高至 65歲、回聘年齡提高至70歲。