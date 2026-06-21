不只是衛浴製造商！日本TOTO靠半導體賺翻 將砸157億搶攻市場

日本衛浴製造商TOTO，宣布將在未來5年內，向半導體製造設備零組件業務投資高達800億日圓（約新台幣157億元）。

「日本經濟新聞」報導，TOTO雖以衛浴設備聞名，但隨著人工智慧（AI）晶片需求暴增，半導體相關業務已成為其金雞母，可見AI正逐步改變長期處於轉型停滯狀態的日本製造業面貌。

TOTO將在神奈川縣的據點展開研發，重點鎖定比現行技術領先數個世代、電路線寬達1奈米級的運算用邏輯半導體設備零組件。

報導分析，一般而言，邏輯半導體電路線寬越小，性能就越高。以台積電為例，其最先進的邏輯半導體2奈米製程已於2025年第4季投入量產，未來更先進的1奈米製程也已納入發展視野。因此日本的TOTO也正著眼於未來，進行研發。

為了增強產能，TOTO將在目前全線運轉的兩個工廠，福岡縣豐前市與大分縣中津市工廠中導入最新設備。其中，豐前工廠內的新建廠房預計將於2027年1月完工。若本次投資仍無法滿足市場需求，TOTO也將考慮建設新工廠。

整體投資計畫預計在2030年3月期前累計投入800億日圓。報導指出，目前TOTO已敲定390億日圓（約新台幣76億元）的投資，剩餘部分將視市場狀況陸續推動。

TOTO運用在衛浴設備上累積的燒結技術，於1980年代就進軍半導體零組件業務。其主力產品、用於固定半導體晶圓的「靜電卡盤」，正是以高純度陶瓷帶來的高耐用性為主要特色。此外，該公司在運用直接噴塗微粒子狀陶瓷進行塗層的「AD法（氣膠沉積法）」零組件領域也擁有強大優勢。

TOTO的半導體業務過去雖然面臨長期虧損，但隨著AI半導體需求爆發，2020年左右起市場需求急劇擴大，如今半導體業務已超越其原先的衛浴設備業務，成為最賺錢的支柱。

報導也補充，隨著AI普及引發半導體及資料中心需求迎來急遽擴大，接連有許多日本企業如同TOTO一樣，大幅改變自身的獲利模式。例如尤尼吉可（Unitika）雖退出了原本的服裝纖維業務，但其用於電子基板的玻璃纖維布在智慧型手機領域銷量大增，來自資料中心的需求也持續增加。

此外，還有花王（Kao）的奈米級清洗劑、味之素（Ajinomoto）的絕緣材料、櫻花彩色文具公司（Sakura Craypas）的工業品質管理用馬克筆等，許多企業皆成功活用過去在傳統主力事業中所累積的技術，開發出半導體相關產品並擴大收益。