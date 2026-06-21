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經典2色將消失？M&M's 砸百萬推天然色素 8月Amazon搶先開賣

聯合新聞網／ 綜合報導
知名巧克力品牌 M&M's 因應「讓美國再次健康」的減毒飲食浪潮，預計於 8 月推出無人工色素版本，但因天然原料萃取技術限制，首波將暫時不提供藍色與棕色糖衣。聯合報系資料照
知名巧克力品牌 M&M's 因應「讓美國再次健康」的減毒飲食浪潮，預計於 8 月推出無人工色素版本，但因天然原料萃取技術限制，首波將暫時不提供藍色與棕色糖衣。聯合報系資料照

為了回應當前大眾對食品安全的訴求，M&M's宣布將於今（2026）年8月首度推出「無人工色素」的天然版巧克力。然而，這項重大改變也讓經典的六色糖衣中，將有「2個顏色」在首波陣容暫時宣告消失，引發食品界與消費者的強烈關注。

據外媒報導，這款主打全天然色素的全新 M&M's 巧克力預計於今年8月問世。不同於過往絢麗的六色彩虹，天然版的陣容僅會包含紅色、橘色、黃色與綠色等4種由天然原料萃取而成的色澤。

至於最經典的「藍色」與「棕色」則在首波名單中遭到割愛。母公司瑪氏食品（Mars）透露，這並非品牌的刻意設計，而是因為這兩種顏色在改用純天然原料複製時，在現有的食品科技上面臨極高的技術瓶頸，最終因研發與量產難度過高，不得不決定讓它們在天然版中暫時缺席。

這場產品革命的背後，主要是受到由美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）所領導的「讓美國再次健康（Make America Healthy Again, MAHA）」運動，以及消費者對無化學添加物食品的龐大需求。為了這項轉型，瑪氏食品已砸下數百萬美元巨資，並動員超過100名核心員工投入研發。

其中，最大的絆腳石便是如何取代創造出亮藍色外殼的人工色素「藍色1號（Blue 1）」。雖然研發團隊最終挑選了近年被譽為超級食物的藻類成分——「螺旋藻（Spirulina）」作為最佳天然替代物，但真正的災難隨之而來。因為天然色素的顯色度較低，螺旋藻需要使用極大分量的色素才能達到相似的明亮度，這種黏稠的天然成分頻頻導致工廠的生產線機器嚴重堵塞，逼得公司必須大規模升級、改裝數百台巧克力製造機。

M&M's 官方也特別向粉絲們喊話，強調「傳統版的人工色素 M&M's 絕對不會消失」，兩種版本未來將在市場上並行販售。

這款全新的天然色素 M&M's 預計在8月上市時，初期將由電商巨頭Amazon進行全球獨家販售。瑪氏食品強調，目前的配置只是第一步，研發團隊並未放棄任何顏色，公司的終極目標是持續投入研究，期望能在2028年前，成功利用純天然食材把全數6種經典彩虹色全數重現。

Amazon 巧克力 色素 人工色素 食品安全

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