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因應觀光公害 日本7月出國稅調漲至3000日圓
日本國稅廳將自7月1日起，針對訪日外籍客與出境旅客課徵的國際觀光旅客稅（出國稅），從現行的1000日圓（約新台幣197元）提高至3000日圓。
日本共同社報導，這筆稅金將由航空公司等業者直接加進機票內代收，並繳納給國家。政府計劃將這筆稅收運用於因應觀光公害。另外，為了減輕民眾負擔，護照的申請費用將會調降。
據日本國稅廳規定，入境後24小時內離境的轉機旅客，以及未滿2歲的嬰幼兒等則不在此限。原則上，只要旅客在6月30日之前購買機票，國際觀光旅客稅仍會維持原來的1000日圓。
報導補充，日本2025年度的國際觀光旅客稅收入約為490億日圓。由於2026年度是在年中進行調漲，預估本年度稅收將增至約1300億日圓。
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