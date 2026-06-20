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Fed轉鷹？下一步升息？專家解答華許留下的4個懸疑

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社

美國聯準會Fed）主席華許本周三首次主持Fed貨幣決策會議，而且會後記者會上的表現令人印象深刻，尤其華許對控制通膨的態度堅決，市場普遍解讀為「轉鷹」，觸動股市下挫。但，實際情況果真如此嗎？

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯（Robin J. Brooks）認為，華許的處女秀表現優異，不僅主持記者會台風穩健，而且堅定表明他想改革Fed的兩個重點：一，取消透露貨幣政策方向的「前瞻指引」；二，成立任務小組檢討Fed運作的各面向，包括對外溝通、資產負債表規模、通膨框架等。

市場初步反應顯示，投資人認定華許現在的政策立場偏「鷹派」。但布魯克斯不確定這是否如此。所以，他特別撰文分析華許留下的四個懸疑：

一、華許是不是真「鷹派」？

這位新上任Fed主席一再被問到，目前的貨幣政策立場適不適當？是否有必要提高利率？華許拒答所有類似問題，只表明一點：政策立場可能隨檢視的經濟面向不同而有別。若檢視的是房市，那麼目前的利率顯得太緊；若看的是股市，又嫌太寬鬆。

布魯克斯的解讀是，華許可能想擺出「鷹派」姿態，藉此讓市場代為緊縮，也就是藉由推升市場利率，來壓抑股價。這個訊息立刻刺激美債殖利率躍升，反映對Fed今年可能不只升息一次的預期。但布魯克斯認為，這還不足以構成華許想要的緊縮程度，如果他真的認定美股熱得冒泡的話。

二、Fed會升息或降息？

華許拒絕提供任何前瞻指引，迫使市場今後必須關注經濟數據本身。如果通膨降溫，Fed貨幣政策將放鬆；若是通膨升溫，Fed就會提高利率。

布魯克斯認為，人工智慧（AI）若帶飛生產力，並掀起服務業白領勞工大規模失業潮，這種衝擊將會助長通縮，而非通膨。基於此理，他預測Fed的下一步將是降息。

近來美國通膨年增率雖走高，但他認為不必過慮，因為主要反映能源價格上漲。隨著伊朗戰爭落幕，油價回落，通膨也將隨能源價格震撼消退而下滑。Fed到頭來終會調降、而非提高利率。

三、點狀圖會取消嗎？

依布魯克斯之見，呈現Fed官員利率落點預測的「點狀圖」，是央行現行對外溝通方式當中最糟的，常令人困惑。他建議乾脆廢除，改用其他央行發布的「扇形圖」。

四、華許露鷹爪對金融市場有何意義？

基本上，華許希望市場代替他收緊金融情勢，好讓股市沒那麼熱得冒泡。

這令人聯想起2013年的「縮減恐慌」（taper tantrum）。時任Fed主席柏南克頻頻提到長期殖利率，令市場在擔心Fed縮減量化寬鬆（QE）的恐慌下劇烈震盪。當時市場擔心，縮減QE將導致金融情勢緊縮，那麼Fed其實就無須升息了。

布魯克斯指出，華許也許有類似想法，但今日情況變得更複雜。目前為止，美國公債殖利率升高，只發生在殖利率曲線的短端，不足以導致美股下跌。

自從「縮減恐慌」激起狂瀾後，市場近年來已缺乏類似經驗。布魯克斯認為，華許也許必須再主持幾場記者會，才能讓市場聽懂他的訊息。在此期間，市場勢必面臨波動加劇，長期殖利率也將走高。

Fed 華許 美國聯準會

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