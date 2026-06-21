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美國晶片股再創歷史新高 本周將面臨兩場關鍵考驗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

美國晶片股再創歷史新高之際，本周將面臨兩場關鍵考驗：聯準會Fed）偏好的通膨指標若持續偏高，可能進一步推升Fed升息預期；美光財報則將檢驗AI資料中心需求是否仍有後勁。

美伊談判進展仍考驗市場信心。Indosuez財富管理投資長德拉波維奇說：「當然，川普隨時都可能橫生枝節，但局面已進入新一輪降溫階段。」他提醒，不要太快認定永久協議一定能達成。

25日將公布5月個人消費支出（PCE）物價指數，聯準會新任主席華許比市場預料更為鷹派，也讓接下來的通膨報告更受矚目。投資人緊盯任何可能顯示Fed即將開始升息的跡象。

22V研究公司共同創辦人德布契爾說：「緊縮周期不再只是尾端風險，而是實際存在的可能性。若Fed展開緊縮，經濟衰退機率會升高，股市也會面臨明顯下跌風險。」

Fed上周已把2026年核心PCE預測從原先的2.7%調高至3.3%。22V指出，核心PCE不計能源價格，因此即使油價下跌，2年期公債殖利率仍可能繼續上升。據彭博調查，5月核心PCE年增率料為3.4%。

24日盤後公布的美光財報，將檢驗晶片需求是否仍在加速成長。只要顯示基本需求仍強勁，AI相關支出也增加，就可能讓投資人更有信心繼續追捧這波行情。

Integrated Partners投資長柯拉諾說：「這似乎已成為市場唯一的主線。看看目前半導體公司的訂單出貨比和未交訂單，相較於晶片產能，需求高得驚人。」

美國 聯準會 Fed

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