聽新聞
0:00 / 0:00
SPAC 模式還魂 搭上市熱潮
隨著今年首度公開發行股票（IPO）熱潮席捲華爾街，特殊目的收購公司（SPAC）也已還魂，凸顯沒實力與SpaceX、Anthropic或OpenAI競逐資本的小公司，也試圖趁市況熱絡搶搭上市熱潮。
SPAC俗稱「空白支票公司」，提供企業無須向投資人募集新資本即可上市的管道，曾在新冠疫情期間大行其道，出現數百家這類空殼公司趕著上市的狂熱；但疫後式微，許多SPAC不是找不到收購目標，就是完成合併後表現差勁。
Dealogic的數據顯示，今年以來，全球已經宣布44樁SPAC合併案，合計價值369億美元，比去年同期的33筆交易、總值150億美元增加。
更多合併案將接踵而至。SPAC Research說，截至6月17日，約有359家SPAC已募集568億美元資本，伺機而動。
透過這類交易，未上市公司藉由與某空殼上市公司合併，即可發行股票上市，繞過傳統 IPO程序。目前以能源、國防、關鍵礦物、核能、太空以及加密產業，最可能成為SPAC交易候選者。另有一群規模小的外國公司，也尋求循此途徑進入美國資本市場。
資本市場法律實務專家賈莎薇說，拜IPO盛況炒熱市場之賜，今日投資人對SPAC交易比兩年前感興趣。
她指出，上市時間有彈性、商議估值比冒險直接在公開市場測試投資人接納度輕鬆，都「吸引不想在擁擠的IPO市場競逐關愛眼神的公司」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。