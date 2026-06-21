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SPAC 模式還魂 搭上市熱潮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

隨著今年首度公開發行股票（IPO）熱潮席捲華爾街，特殊目的收購公司（SPAC）也已還魂，凸顯沒實力與SpaceX、Anthropic或OpenAI競逐資本的小公司，也試圖趁市況熱絡搶搭上市熱潮。

SPAC俗稱「空白支票公司」，提供企業無須向投資人募集新資本即可上市的管道，曾在新冠疫情期間大行其道，出現數百家這類空殼公司趕著上市的狂熱；但疫後式微，許多SPAC不是找不到收購目標，就是完成合併後表現差勁。

Dealogic的數據顯示，今年以來，全球已經宣布44樁SPAC合併案，合計價值369億美元，比去年同期的33筆交易、總值150億美元增加。

更多合併案將接踵而至。SPAC Research說，截至6月17日，約有359家SPAC已募集568億美元資本，伺機而動。

透過這類交易，未上市公司藉由與某空殼上市公司合併，即可發行股票上市，繞過傳統 IPO程序。目前以能源、國防、關鍵礦物、核能、太空以及加密產業，最可能成為SPAC交易候選者。另有一群規模小的外國公司，也尋求循此途徑進入美國資本市場。

資本市場法律實務專家賈莎薇說，拜IPO盛況炒熱市場之賜，今日投資人對SPAC交易比兩年前感興趣。

她指出，上市時間有彈性、商議估值比冒險直接在公開市場測試投資人接納度輕鬆，都「吸引不想在擁擠的IPO市場競逐關愛眼神的公司」。

SpaceX 華爾街 IPO

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