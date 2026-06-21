聽新聞
0:00 / 0:00

美伊談判消息一變再變 布蘭特油價升破80美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國和伊朗原定談判延後，加上波斯灣油輪通行量減少，帶動國際油價19日收漲0.9%。布蘭特原油期貨漲至每桶逾80美元。

伊朗宣稱，船隻通過荷莫茲海峽前，必須取得伊朗許可並投保強制保險，有意藉此確立對海峽的控制權。伊朗波斯灣海峽管理局在官網公告，目前規定投保的保單不收費，但未來可能收費。文中也規定，船隻必須依照指定航線，沿伊朗海岸通行，不得改走其他路線。

美伊簽署的意向書僅規定，在60天有效期間內可免費通行，因此航運業者和石油生產商愈來愈擔心，伊朗日後仍可能對通過海峽的船隻收費。據了解，美國正和卡達研擬一項安排，讓伊朗先動用存放在卡達60億美元遭凍結資金，用於採購食物、藥品等人道物資。這是美伊簽署終戰協議後，華府提供伊朗的另一項初步財務誘因，也可能成為日後解凍更多海外資金的範本。

華爾街日報報導引述知情人士稱，計畫目的是讓伊朗動用全球約1,000億美元遭凍結現金中的一部分，首批從存放在卡達的60億美元開始。依照計畫，卡達會准許伊朗央行動用遭凍結的伊朗資產，採購食物、藥品等人道物資。這些資產主要是伊朗出售石油所得的現金，因制裁而長期凍結在海外。

知情人士透露，這套機制可能成為日後處理伊朗存放在世界各地其他凍結資金的範本，也可望成為德黑蘭希望儘快解凍的240億美元受阻資金中，首批釋出的款項。

這項安排尚須經伊朗同意。美伊已先同意停火，並重新開放荷莫茲海峽。接下來兩個月，雙方還要繼續商討伊朗限核計畫，美國預料會在談判中提出更多方案，這只是其中一項。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東計畫主任瓦基爾（Sanam Vakil）說：「即使僅釋出部分資產，也發揮了經濟上救命和政治降溫的雙重功用。」

伊朗 荷莫茲海峽 海峽

延伸閱讀

伊朗遭凍資產 中國大陸最多

和談協議 伊朗將獲「大禮包」 美方承諾設立3,000億美元發展基金

美伊協議 3千億美元助伊朗重建…川普挨批用資金換伊核讓步

美伊談判延後…下周開盤前 一文看懂五件值得回顧的國際大事

相關新聞

領袖外交 秀新專機 川普預告再訪陸

美國總統川普十九日在馬里蘭州安德魯聯合基地說，「我們安排很多出訪行程，會前往土耳其，也會在今年某時再前往中國；習近平主席九月將訪美，我們也會到中國參加一場大型會議，那場會議將在中國舉行」。

川普羞辱梅洛尼 義外長取消訪美

義大利副總理兼外長塔加尼十九日突宣布，取消原定廿一、廿二日的訪美行程，並批評美國總統川普「嚴重冒犯」義大利總理梅洛尼及人民。美國國務院也發布聲明證實，塔加尼原定和國務卿魯比歐連袂出席的佛州邁阿密商業會議已取消。

多國斡旋 美伊可望重啟談判 川普限期60天

美國總統川普十九日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）電訪時說，伊朗有六十天達成協議，否則美國將採取一些「使他們不高興的行動」。但他不認為事情會走到那一步。美國新聞網站Axios十九日也引述一位美國官員報導，中東特使威科夫正前往瑞士，美伊對達成一項潛在伊朗核協議的首輪談判可望在瑞士舉行。

美國想停 內唐亞胡想贏

華盛頓郵報及紐約時報十九日報導，以色列總理內唐亞胡正面臨強大政治壓力而必須持續在黎巴嫩動武。現任與前美國官員說，美國情報單位已向川普政府示警，內唐亞胡恐採取行動，破壞川普推動與伊朗達成持久和平協議的作為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。