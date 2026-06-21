日政府砸2.2兆美元投資17大產業 打造「更強大的日本」

日本政府19日楬櫫一套宏偉的投資計畫，預計在2040財政年度前，在17項戰略產業投資370兆日圓（2.29兆美元），包括在實體AI領域投資10.5兆日圓，以打造「更強大的日本」。

根據日本媒體報導，這17項策略領域包括：實體AI、半導體、無人機、造船（含液化天然氣船）、國防工業、量子運算、航太、內容、數位與網路安全、核融合、資訊與通訊、海洋等。這套計畫是首相高市早苗政府的旗艦經濟政策，旨在推行「負責任的積極財政政策」，將挹注國家資源以鼓勵民間投資，並提升日本關鍵產業的國際競爭力。

這些策略領域當中，高市政府特別挑出實體AI，作為驅動次世代核心經濟成長的優先投資項目，將在2040年之前注資10.5兆日圓。同時，政府另打算在次世代無線通訊、光學通訊和海底電纜這三大領域，總共投資29兆日圓，以布建讓AI應用普及化所而的通訊基礎設施。

此外，日本政府將傾公、私部門之力，共同投資諸如稀土等資源開發、無人機研發與生產、核融合發電、雲端，以及電池儲能系統。

政府也將積極強化內容產業，包括日本動畫與電影，期能在2033年之前，擴大為每年規模20兆日圓的產業，提升至可與日本汽車出口總值相提並論的水準。

日本政府決定，這17項成長策略投資的資金管理，將與現行預算支出分開。為協助企業做中長期投資決定，日本政府打算將年度預算限制最小化，並建立改善可預測性的新支出框架。在部署這些資金的同時，政府也將努力把國債相對於國內生產毛額（GDP）的比率控制在某個既定區間範圍內。

不過，一些觀察家指出，諸如AI、半導體這類成長型產業，未來表現很難樂觀看待。日本經濟新聞指出，過去由政府主導的產業政策失敗前例不少，例如記憶體晶片製造商爾必達（Elpida）和日本顯示器公司（JDI），就分別在2012年和2023年宣告破產。

除了這17個領域之外，日本政府也計劃建立投資框架，納入跨產業投資倡議，像是涉及新創公司者。政府打算在下年度預算提案中，把取得相關資金列為優先要務。