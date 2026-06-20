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華許首秀表現如何？以這指標與前Fed主席相比 央行新舵手高下立判

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會主席華許。法新社
美國聯準會主席華許。法新社

新官上任三把火，央行新舵手上任後，可利用首度舉行記者會的時機，一舉建立政策公信力，並為自己的溝通風格定調。這場首度公開亮相大秀表現如何，可能左右金融市場走勢，最明顯的例子就是歐洲央行（ECB）前總裁德拉基（Mario Draghi）2012年石破天驚的那句「不計一切代價」，挽救了險因歐債危機崩解的歐元區。

那麼，美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）本周三的首場記者會表現如何？各界普遍認為，華許是因為支持Fed降利率，才獲美國總統川普提名出掌Fed。但那是在伊朗戰爭爆發前的情況。如今美國經濟數據比預期強，已使通膨展望起了變化。華許記者會肩負的任務，是說服市場相信他會認真看待維持物價穩定的任務。

要評鑑華許首場秀的政策溝通效果如何，一種方法是檢視在記者會舉行24小時後，聯邦資金期貨價格的變動，由此可窺知選擇權市場交易員對Fed政策動向的押注。記者會前後的價格變動愈大，顯示這位新主席愈能撼動市場對未來12個月利率走向的預期。

若以這把尺來衡量，華許的首場記者會表現突出：市場價格顯示，華許記者會結束後，交易員預期今年可能升息的次數，比記者會前幾乎倍增。

相形之下，Fed前主席葉倫（Janet Yellen）和鮑爾（Jay Powell）的首場記者會，幾乎未激起一絲漣漪。不過，這種比較未必公平，畢竟華許兩位前輩當年面臨的挑戰並非通膨，而是通縮。另一位前主席柏南克（Ben Bernanke）則是在任期進入第五年時，才主持首場記者會，也是Fed歷年來第一場。

華許曾表示，他寧願央行對外少說話。在華許時代，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）發布的第一份政策聲明，全文長度不到往常的一半，他還暗示未來將縮減例行記者會的次數。

由此可見，金融市場將來聽華許發言的機會可能減少，但反應會更強烈。

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