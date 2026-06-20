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華許改革Fed溝通對市場有何衝擊？專家：小心通膨數據掀市場亂流

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會主席華許。路透
美國聯準會主席華許。路透

美國聯準會（Fed）主席華許一上任就滿懷改革壯志，第一步就是改革Fed對外溝通方式，不再是以前瞻指引給金融市場指明未來政策走向，而是反其道而行，要金融市場提供央行訊息。

華許周三在Fed決策會後記者會上說：「金融市場價格或許是引導央行官員最重要的資訊來源。但一旦金融市場所做的一切完全反映我們說過的話，那麼我們就接收這個最重要的資訊，且對這個訊息變得盲目。」

華許表示，他希望Fed建立一套系統去除這些盲點，而市場直接追蹤他們認為可靠的數據。

威林頓信託基金經理人史提斯說：「他（華許）希望金融市場協助他看清楚他們在想什麼，不帶偏見。他希望市場賦予（央行官員）解讀風險、經濟潛在弱點和通膨的新洞見，有別於受Fed不斷宣導影響而有偏差的反饋。」

這種轉變顯然是回歸Fed前主席葛林斯班的做法，迥異於前幾任Fed主席儘可能讓市場清楚了解央行思維的做法。

Fed取消前瞻指引 市場波動加劇是必然

Evercore ISI央行政策研究主管古哈說：「華許認為，要促使市場對適當利率路徑形成獨立的觀點，市場波動是值得付出的代價。但這究竟會不會發生，還不清楚。」

古哈擔心，市場自以為華許掌舵的新Fed轉「鷹」，所以對未來升息的展望提前反應。他說：「華許可能落入自己s布下的公信力陷阱，或許是願意也故意為之。」

古哈說，假如未來數月發布的通膨數據改善幅度不足以澆熄市場對升息的押注，那麼華許慢則9月前、快則7月，就必須敦促升息，否則將危及自己的公信力。

史提斯預料，往後在美國重要經濟指標出爐前後，市場波動勢必加劇。比如說，7月發布的通膨數據若比預期火熱，就可能觸動美國公債殖利率大幅躍升。

他說：「經濟數據發布時，市場將面臨亂流而震盪不已。」

Fed 華許 通膨

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