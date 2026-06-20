美股四大指數全數收漲 費半再飆6%刷新新高

美股四大指數18日全數收漲，其中費城半導體指數上漲864.71點或6.42%，收上14,341.78點，再度改寫歷史新高，而NASDAQ指數和S&P 500指數單日漲幅也都在1%之上。

展望美股後市，富蘭克林證券投顧指出，伊朗戰事加劇通膨疑慮，可能使聯準會持續按兵不動，甚至更長期維持高利率，不過川普關稅範圍因最高法院判決而可能收窄，加上《大而美法案》刺激效果陸續顯現、企業財報與財測表現強勁、強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健，市場可能擔憂美股近期持續創高而過熱，儘管不排除未來可能出現回檔修正的可能，然在基本面仍穩健下，預計美股下檔將有撐，風險可控，而在預期AI浪潮將延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。

台新投信認為，美國5月剛出現電力行業史上最大併購案，顯示美國電力產業因應AI熱潮，市場供不應求熱況，激發產業併購風起，更透露未來美國AI能源基建市場，商機十分龐大，突顯當前美國電力公用事業，除具傳統電力公用事業的防禦型產業特性外，在全美AI電力荒的催促下，已成長轉型為AI時代最火紅的稀缺資產，建議投資人想掌握AI成長趨勢紅利，可以長線布局美國電力資產，透過定期定額方式，鎖定全台規模最大的美國電力基建ETF，直接網羅一籃子實體電力基建股，完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，長線成長潛力值得期待。