AI人才戰升溫！諾貝爾獎得主離開Google旗下 轉投Anthropic

曾獲諾貝爾化學獎的資深科學家瓊珀今天表示，他將離開GoogleDeepMind，加入人工智慧（AI）新創公司Anthropic，成為谷歌（Google）旗下研究公司近期又一位重量級人才出走案例。

路透社報導，2024年瓊珀（John Jumper）與GoogleDeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）共同獲頒諾貝爾化學獎。他最知名的成就是共同開發AlphaFold，這項突破性AI技術已預測超過2億種蛋白質結構，大幅縮短生物學與醫學研究所需時間。

瓊珀在社群平台X發文宣布：「待了近9年之後，我決定離開Google DeepMind，加入Anthropic。」

Meta、Alphabet等科技巨頭以及Anthropic和OpenAI等新創公司正激烈爭奪頂尖AI研究人才，在開發下一代AI系統的競賽中展開搶人大戰。

美國金融服務公司DA Davidson分析師路里亞（GilLuria）表示：「AI研究人才極度搶手，最前沿的AI實驗室會無所不用其極地爭取他們。這讓OpenAI和Anthropic比Google這類大型公司更具優勢，因為他們能簡化官僚程序，讓員工更專注追求超級智慧（superintelligence）目標」。

瓊珀突然宣布離職，距離Google工程副總裁兼Gemini模型共同負責人沙齊爾（Noam Shazeer）宣布轉投OpenAI的懷抱，僅相隔數日。

根據瓊珀的領英（LinkedIn）資料，他目前在Google DeepMind擔任工程副總裁與資深研究員。他加入Anthropic之際，該公司正身陷與美國政府的高風險法律與監管爭議。