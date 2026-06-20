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高盛：金價年底衝4,900美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

高盛18日上修下一季與明年全年倫敦鋁價預測，另預期今年年底，金價有望漲回至每英兩4,900美元。

根據高盛最新預測，第3季倫敦金屬交易所（LME）鋁平均價格將落在每噸3,300美元，2027年全年均價為每噸2,950美元，高於先前預期的3,200美元和2,750美元。

倫敦鋁18日價格一度上漲0.7%，報每噸3,400美元，LME其他金屬價格則走低。

高盛指出，儘管美伊停戰協議可能推動荷莫茲海峽重新開放，但預期中東地區產量復甦仍將較為緩慢。分析師在報告中寫道：「已公布的臨時協議，降低了嚴重供應中斷的風險，但由於受損產能必須逐步修復、重啟，煉鋁廠的產量恢復速度可能比物流的恢復更慢。」

全球鋁市供應因此將較原本預期的更為緊縮，今年短缺量會擴大至72萬噸。到了明年，供應過剩量預估會較少，約59萬噸。之前高盛估今年短少57萬噸、明年剩餘130萬噸。

針對金價，高盛則是調低年底預測價500美元，至4,900美元，主要是今年應該看不到美國聯準會（Fed）降息，這將減緩流入黃金ETF的資金。高盛分析師說，今年下半仍看好金價攀高，只是漲勢將比原本預期的小。

高盛 金價 美國聯準會

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