OPEC：石油需求 看不到頂峰

石油輸出國組織（OPEC）仍認為全球石油需求尚看不到頂峰，預估隨著美、歐及其他政府在氣候目標之外也優先考慮能源安全和可負擔性，需求將出現「強勁成長」。

OPEC在2026年世界石油展望報告中表示，「能源安全和能源可負擔性的問題愈來愈受重視，全球能源政策格局已因此改變」，「在許多情況下，這些轉變反映出，之前為降低石油需求而設定的高遠目標和承諾，已被逆轉、推遲或取消」，隨之而來的政策調整和逆轉，預計將在中、長期支撐石油需求。

根據OPEC的最新預測，全球石油需求將從2025年的每日1.051億桶，增至2030年的每日1.133億桶，到2050年將再增加到每日1.241億桶。

與去年的報告相比，2025年的數字變化不大，對2030年的預測則保持不變，對更長期的2050年需求預測，則高於去年預測的1.229億桶。

該組織對石油需求的樂觀看法與國際能源總署（IEA）等其他預測機構形成鮮明對比。IEA本周預測，美伊戰爭對全球石油需求造成的打擊，將比此前預期嚴重得多，預估今年全球每日石油消費量將減少110萬桶。

OPEC認為，未來數十年，石油需求的最大增量將來自亞洲、中東、非洲和拉丁美洲。印度是最大貢獻者，預計在預測期內石油需求日均增加810萬桶。