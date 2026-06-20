糧食大豐收…削弱「聖嬰」衝擊 各國提前部署措施有助限縮影響

全世界未來幾個月可能面臨一場超級聖嬰現象，擾亂全球氣候、並對糧食生產構成威脅，但接近歷史高點的全球庫存、一些主要產區產量預期接近正常狀況，以及提前部署，將可能限縮其影響。

氣象學家表示，今年的聖嬰現象預料將會增強，對全球農作物的破壞和造成的經濟損失，可能超越先前紀錄。該現象通常會對亞洲大部分地區造成高溫乾旱，並在美洲地區釀成暴雨。

不過，聯合國糧農組織（FAO）經濟學家穆斯塔法表示，「以目前的全球庫存和近期稻米等穀物的收成狀況來看，還是存在一線生機」，全球庫存將有可能減輕部分聖嬰現象帶來的影響。

連續多年的破紀錄豐收，已使全球糧食庫存擴大，尤其是在主要消費和出口國。美國農業部（USDA）數據顯示，全球小麥庫存預期將在7月1日起的作物年度達到2.79億公噸，為五年來最高。雖然美國小麥收成因受乾旱影響而堪憂，但全球最大小麥出口國俄羅斯，以及其他北半球生產國，都歡慶小麥豐收。

全球白米庫存也在今年年初達到1.96億噸的歷來新高。印度占全球稻米四成出口，庫存量已累積至比政府目標高出約四倍。全球主要稻米進口國印尼也累積了破紀錄庫存，當地官員表示，這是因為農民爭相搶種稻米，以減輕聖嬰現象風險。

印尼稻米加工與貿易商協會主席亞里莫耶索表示，聖嬰現象的影響取決於今年各國政府做了多少準備，包括改善灌溉和抽水系統。

另外，USDA也預估，全球玉米庫存將在9月1日前達到3.03億噸，為三年來最高，黃豆庫存則將達到1.25億噸，僅次於去年的1.26億噸。

此外，雖然澳洲、東南亞和印度料將面臨聖嬰現象最大威脅，但中國大陸、黑海地區和歐洲，則預料將遭遇較少的極端天氣。

不過，全球仍然容易受到恐慌反應和出口限制的影響，導致穀物供應緊俏。穆斯塔法表示，「我們看過各國政府對供應風險的反應，以及採取哪些措施來確保當地供應充足」，「那些大部分將取決於進口商如何決定採購，以及出口商如何保持供應管道暢通」。