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外國持有美公債規模上揚 大陸減持至18年來最低

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者賴錦宏／綜合報導
外國投資人4月持有的美國公債部位增加，主要由日本和英國帶動，中國大陸持有部位下滑，仍處於2008年以來最低水準。台灣持有美債部位則微增1億美元。路透
外國投資人4月持有的美國公債部位增加，主要由日本和英國帶動，中國大陸持有部位下滑，仍處於2008年以來最低水準。台灣持有美債部位則微增1億美元。路透

根據美國政府最新「財政部國際資本報告」，外國投資人4月持有的美國公債部位增加，主要由日本和英國帶動，中國大陸則連續三個月減持，持有部位仍是2008年以來最低水準。台灣持有的美債部位則微增1億美元。

美國財政部18日發布的報告指出，外國投資人4月購買約1,030億美元的美國長期證券，持有的美債增加40億美元，達到9.353兆美元。這些數據包含淨賣出和淨買入，證券的價格變化也納入考量。

日本仍是美國公債的最大外國持有人，4月持有量增加183億美元，達到1.21兆美元，但仍低於2月水準。日本在4月下旬起的一段時間內干預匯市，賣出美元、買入日圓，以支撐日圓匯率。

英國持有的美債增加106億美元，成為9,380億美元，依然是美債的第二大外國持有人。美債的第三大外國持有人中國大陸，持有部位比前個月減少12億美元，降至6,511億美元，為2008年以來最低。

台灣4月持有的美債微增1億美元，為3,009億美元，仍是美債的第十大外國持有人。

台灣3月時曾大幅減持127億美元美債，4月回頭改為微幅加碼，整體呈現基本持平、緩步回頭的態勢。

這份報告發布之際，正值投資人密切關注外國對美國公債的需求等因素，因為聯準會（Fed）仍致力於對抗通膨，而人工智慧（AI）相關股票市場也正處於牛市。

美國財政部表示，4月整體資本淨流入261億美元，其中，淨外國私人資金流出為231億美元，淨外國官方資金流入為492億美元。

外國居民4月增持美國長期證券，淨買入額達2,060億美元。其中，外國私人投資人淨買入1,644億美元，外國官方機構淨買入416億美元。

根據彭博的報導，美國公債指數4月基本持平，而3月則出現2024年以來最大單月跌幅，因市場擔心美伊戰爭會推高通膨。數據並顯示，外國投資者4月所持有的長期美債，出現約390億美元的估值損失。而從淨交易來看，外國投資者賣出136億美元國庫券，同時淨買入505億美元長期美債。

沙烏地阿拉伯4月則連續第二個月減持美國公債，減少金額將近95億美元，總額則降至1,401億美元，不過若與去年同期相比則仍增加5%，相當於60億美元左右。然而若加上3月減持的金額，等於兩個月就減少了203億美元，減幅達12.7%。

公債 規模 美債

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