聽新聞
0:00 / 0:00
美伊延長停火的備忘錄正式生效 伊爾艾朗：經濟還有四關卡
美伊延長停火的備忘錄正式生效，美軍也解除對伊朗港口的封鎖，荷莫茲海峽有望恢復通行，但安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）提醒，現在全球經濟和市場要宣告「過關」，還言之過早，眼前還有四道關卡。
協議後續協商進展：美伊備忘錄的細節依然不明朗，要從備忘錄過渡到協議的細節階段，將是一大難題，包括在60天期限後的荷莫茲海峽通行安排、雙方能否縮減彼此的認知落差等。
以色列的配合度：以色列對黎巴嫩的攻擊，一直是美伊協商的膠著點之一，若以色列也能加入停火行列，將是全球經濟的一大助力。
經濟回歸常態的速度：重啟荷莫茲海峽這類貿易咽喉，涉及掃除水雷、提高能源產量以及調整船運保險費率，全都需要時間。
長久的「經濟創傷」：即便美伊達成最終協議，「經濟創傷」可能也難癒合，包括原料供應緊俏對零售、化工等各產業的衝擊，以及肥料供應緊縮引發的糧食震撼，都還沒浮現，這些有賴各國建立具備韌性的措施，但勢必將帶來財政憂慮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。