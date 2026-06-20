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美伊延長停火的備忘錄正式生效 伊爾艾朗：經濟還有四關卡

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美伊延長停火的備忘錄正式生效，美軍也解除對伊朗港口的封鎖，荷莫茲海峽有望恢復通行，但安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）提醒，現在全球經濟和市場要宣告「過關」，還言之過早，眼前還有四道關卡。

協議後續協商進展：美伊備忘錄的細節依然不明朗，要從備忘錄過渡到協議的細節階段，將是一大難題，包括在60天期限後的荷莫茲海峽通行安排、雙方能否縮減彼此的認知落差等。

以色列的配合度：以色列對黎巴嫩的攻擊，一直是美伊協商的膠著點之一，若以色列也能加入停火行列，將是全球經濟的一大助力。

經濟回歸常態的速度：重啟荷莫茲海峽這類貿易咽喉，涉及掃除水雷、提高能源產量以及調整船運保險費率，全都需要時間。

長久的「經濟創傷」：即便美伊達成最終協議，「經濟創傷」可能也難癒合，包括原料供應緊俏對零售、化工等各產業的衝擊，以及肥料供應緊縮引發的糧食震撼，都還沒浮現，這些有賴各國建立具備韌性的措施，但勢必將帶來財政憂慮。

以色列 黎巴嫩 荷莫茲海峽

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