日圓疲軟 貶破161

日圓兌美元匯率19日一度終止連五黑的頹勢，反彈升值，但仍在近40年低點附近擺盪，促使市場高度警戒東京當局利用美國與亞洲多國休市、流動性清淡時，干預匯市的可能性。

日圓兌美元19日盤中微升0.24%，報160.99日圓兌1美元，後又回到161.28，但已低於日本4月底干預匯市時的水準，下個關注水準是161.95，若貶破，將是1986年12月以來最低水準。

日本財相片山皋月19日表示，「我們有能力對匯市的過度投機波動採取大膽行動」，被問及日圓是否可能重返日本黃金周假期、咸認促使當局干預匯市的水準時，她回答「沒有特別的評論」。

星展銀行（DBS）認為，即使日本銀行（央行）本周已升息，做空日圓的龐大投機部位都未消散，「日本對日圓疲軟的容忍度似乎已逼近極限」，「決策官員可能同時口頭干預、與進一步干預日圓，抑制日圓貶勢，同時油價下跌也給予日圓些許支撐」。

在日圓匯率4月底貶至160.72日圓時，日本在之後一個月共支出創紀錄的11.73兆日圓（728億美元）干預匯市。

日本19日也公布，5月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升1.5%，排除生鮮食品的核心CPI年升率維持在1.4%，都符合市場預期，且核心CPI追平2022年來最低水準。