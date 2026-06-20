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Fed轉鷹效應…美元指數飆上一年新高 黃金、股票等投資魅力恐遭削弱
聯準會（Fed）貨幣政策轉鷹，助長今年美國升息預期，美元隨之挺升，導致大型新興市場與主要商品出口國的貨幣走勢翻轉，且押注美元升值的多頭部位激增。
追蹤一籃子六種主要貨幣兌美元走勢的DXY美元指數，19日一度上揚0.28%至101.127，改寫一年新高紀錄。
Fed主席華許17日主持上任以來首場貨幣政策會議，取消會後聲明中預示利率偏寬鬆的字眼，強化今年利率將不降反升的預期。期貨市場交易員如今認為，年底前Fed可能升息一、兩次，每次調升1碼，最快10月前就會出手。
Allspring全球投資公司多元資產投資組合經理人亞明說：「美國利率轉鷹的預期，正重塑外匯市場。」美元升值強化美元資產吸引力，尤其通膨調整後的美債殖利率走高，可能削弱黃金、股票等各類資產的投資魅力。
美元勁揚，首當其衝的是以美元為融資貨幣的利差交易（carry trade），亦即借入利率相對較低的美元資金、轉投資收益更高的貨幣及相關資產，例如巴西基準利率目前高達14.25%。
過去一個月來，隨著美國利率看升的預期增濃，今年稍早勁升的新興市場貨幣和商品貨幣走勢由盛轉衰。巴西里爾、澳幣和韓元已分別對美元貶值2%以上，而商品出口國貨幣如加幣、馬元也紛紛回貶，挪威克朗貶幅更超過4%。
這與今年稍早的情景大異其趣。截至5月底，澳幣、巴西里爾和揶威克朗對美元都升值將近10%，因為伊朗戰爭推升大宗商品行情，且投資人原先普遍預期Fed今年將降息以提振經濟成長。
但美國經濟展現韌性，特別是5月非農就業成長超強，加上華許掌舵的Fed立場轉鷹，已顛覆全球匯率押注。
三菱日聯金融集團資深外匯經濟學家哈德曼說：「美國利率走高和美元走強，已觸動一些熱門利差交易逆轉。」
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