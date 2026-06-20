SpaceX擬發債200億美元

SpaceX創下史上最大IPO紀錄後，傳出最快下周將發行約200億美元公司債。該公司已獲得三大信評給予投資等級信用評等及「穩定」展望，顯示市場對其財務具有信心。

SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。但對於早在十多年前就布局的日本生命保險公司（Nippon Life Insurance）而言，這波回檔並未改變其驚人的帳面收益，潛在投資獲利上看30億美元。

CNBC報導，SpaceX上周五以每股135美元發行價上市後受到投資人踴躍追捧，股價一路攀升，周二（16日）盤中突破225美元，市值一度逼近3兆美元。但漲勢之後迅速反轉，18日股價收跌3.6%至185美元。根據市場常用的成交量加權平均價格（VWAP）計算，近五個交易日平均成交價格約為181.71美元，意味著大部分在IPO後才進場的投資人，目前幾乎已回到不賺不賠的狀態。

這波下跌也導致數千名透過Robinhood、Fidelity和SoFi等券商平台參與IPO的散戶投資人獲利縮水。雖然許多人僅獲得其申購股數的一小部分，在某些情況下甚至只有1股或數股，但這些股份是以每股135美元購入，即使經歷這波下跌，他們仍有獲利。

相形之下，SpaceX股價這波回檔並未令早期機構投資人傷筋動骨。日媒引述消息人士報導，日本最大壽險公司日本生命保險早在十多年前便透過旗下創投基金投資SpaceX，以SpaceX目前約2.4兆美元市值計算，日本生命保險的持股帳面獲利多達30億美元。

知情人士透露，根據初步討論，這批10年期公司債的殖利率可能比美國公債高出1.35至1.5個百分點，最終規模與利率將視市場狀況調整。