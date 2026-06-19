SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷連兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。但對於早在十多年前就布局的日本生命保險公司（Nippon Life Insurance）而言，這波回檔並未改變其驚人的帳面收益，這家日本最大壽險公司的潛在投資獲利上看30億美元。

SpaceX上周五以每股135美元發行價上市後受到投資人踴躍追捧，股價一路攀升，周二（16日）盤中突破225美元，市值一度逼近3兆美元。但漲勢之後迅速反轉，18日股價收跌3.6%至185美元。根據市場常用的成交量加權平均價格（VWAP）計算，近五個交易日平均成交價格約為181.71美元，意味著大部分在IPO後才進場的投資人，目前幾乎已回到不賺不賠的狀態。

這波下跌也導致數千名透過Robinhood、Fidelity和SoFi等券商平台參與 IPO的散戶投資人獲利縮水。雖然許多人僅獲得其申購股數的一小部分，在某些情況下甚至只有1股或數股，但這些股份是以每股135美元購入，即使經歷這波下跌，他們仍有獲利。

相形之下，SpaceX股價這波回檔並未令早期機構投資人傷筋動骨。日媒引述消息人士報導，日本生命保險早在十多年前便透過旗下創投基金投資SpaceX，以SpaceX目前約2.4兆美元市值計算，日本生命保險的持股帳面獲利多達30億美元。

由於早期投資人的閉鎖期尚未結束，這家保險公司目前還無法出售其持有的SpaceX股份。一般來說，創投公司通常可以在IPO或發布財報後的70至135天出售其股份。日本生命保險最快可能在2028年3月結束的年度認列投資收益。