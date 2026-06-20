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美企限制員工AI工具支出

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

之前率先鼓勵員工使用人工智慧（AI）工具的美國企業，例如亞馬遜、思科、沃爾瑪、Uber與Meta等，現在卻已轉而約束員工使用，因為成本已經升高到使公司預算受到考驗的程度。企業的作法包括設定使用上限、不鼓勵員工浪費性使用，或催促員工改用較便宜的AI模型，以掌控預算。

這項轉變象徵企業AI使用已進入新階段。由於員工從AI聊天室提升到AI代理人，能夠同時處理複雜的工作，但需要更多算力，企業不得不檢視每一次詢問及工作是否夠本。由於Anthropic與OpenAI等AI模型業者將一些服務從「吃到飽」改為依據詞元計費，也使更多企業用戶管制員工AI用量。

OpenAI執行長奧特曼日前表示，今年對企業來說，成本已成為一項「重大問題。去年則根本不是問題」。Uber總裁兼營運長麥唐納也說過，AI詞元支出變得「更難視為合理」；該公司已限制員工每月用在個別AI的詞元支出不得超過1,500美元。

沃爾瑪也限制員工使用AI詞元數量。科技長庫馬表示，該公司Code Puppy氛圍編碼平台的用量「的確是一飛沖天」，「現在是縮減的時機」，並要求員工使用經過認證之後的正確AI工具。

OpenAI 沃爾瑪 Meta

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