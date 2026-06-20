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英特爾延攬SK海力士前CEO

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

英特爾Intel）18日宣布，任命半導體業資深老將、曾先後擔任過SK海力士執行長的李錫熙，為晶圓代工事業執行副總裁，統籌先進封裝及後段製造相關業務，未來他將直接向執行長陳立武報告。隨著AI晶片運算需求暴增，半導體產業愈來愈依賴將多顆晶片整合到單一封裝中，以提升效能並降低功耗。英特爾此次高層人事調整，反映公司正將先進封裝視為重振代工業務的重要布局。

李錫熙擁有多年半導體產業經驗，英特爾表示，他未來將負責先進封裝、系統整合、後段技術開發及後段製造等業務。英特爾現任的晶圓代工事業執行副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran），將專注於前段製程研發與製造，加速18A、14A及後續製程技術量產進度。

英特爾近年錯失AI熱潮帶來的成長機會，正積極重振製造業務，在陳立武領軍下動作頻頻。4月才剛挖角前三星晶圓代工高層韓勝勳（Shawn Han）加入團隊，協助擴大代工客戶版圖。同月也爭取到電動車大廠特斯拉，成為14A製程首家大型客戶。14A預計於2029年量產，被視為英特爾未來搶攻高階晶片代工市場的重要武器。

SK海力士 英特爾 Intel

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