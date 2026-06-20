Google砸錢綁樁…推銷TPU晶片 牢牢抓住客戶

Google正憑藉其雄厚財力，複製輝達（NVIDIA）成功的市場策略，積極推銷自家研發的張量處理器（TPU）。這套策略核心不是只賣晶片，而是透過提供財務擔保，協助資料中心業者以較低成本取得融資，搭配上所謂的「循環融資」模式，讓部分投資最終回流成為晶片採購訂單，藉此牢牢抓住客戶。

在此同時，亞馬遜（Amazon）則計劃將自研AI晶片銷售給其他企業的資料中心使用，進一步挑戰輝達AI晶片市場主導地位的布局。

知情人士指出，Google為設在紐約州的Lake Mariner AI資料中心園區，提供高達32億美元的財務擔保，協助開發商取得資金 ，而該園區則部署大量Google TPU，並將運算能力出租給Anthropic。這種結合財務支援、資料中心建設與晶片供應的模式，與輝達近年推動AI基礎設施擴張的策略如出一轍。

Google的布局不僅限於紐約州，該公司也為路易斯安那州一項約70億美元AI資料中心的計畫，以及德州另一項大型算力租賃案提供資金支持，試圖透過資本優勢搶占快速成長的AI算力市場。

為進一步擴大版圖，Google近期還與私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）達成50億美元的合作協議，計畫成立全新的雲端服務公司。市場認為，此舉將直接挑戰CoreWeave和Nebius等以輝達技術為核心的雲端服務商。目前輝達仍掌握超過九成AI晶片市場，但隨著Google結合晶片、雲端服務與融資能力積極搶客，AI晶片戰場已不只是產品性能之爭，更是資本實力與生態系規模的較量。

另一方面，亞馬遜AI主管狄桑提斯（Peter DeSantis）受訪時證實，公司正計畫將自研AI晶片Trainium銷售給其他企業的資料中心使用。Trainium於2020年推出，是亞馬遜自研AI加速晶片，目前主要透過AWS雲端服務提供給客戶使用。亞馬遜今年4月表示，Trainium相關服務已累積超過2,250億美元的採購承諾。

隨著生成式AI熱潮推升運算需求，亞馬遜、Google等大型雲端業者近年紛紛加速發展自有晶片，作為輝達GPU以外的替代方案。

亞馬遜執行長賈西今年4月在股東信中表示，未來「完全有可能」向第三方出售整櫃Trainium系統。他強調，亞馬遜將持續與輝達維持緊密合作，但客戶追求更佳性價比，Trainium需求正快速成長。

根據摩根大通預估，全球AI加速器相關資本支出，將從2026年的逾3,000億美元增至2030年的8,000億美元，反映市場需求仍在快速成長。