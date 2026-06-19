聽新聞
0:00 / 0:00
英特爾傳與聯電開發3奈米晶片 挑戰台積電霸主地位
科技媒體WCCFTech報導，根據FundaAI報告，美國晶片大廠英特爾（Intel）已與台灣第二大晶圓代工業者聯電合作開發先進製程3奈米晶片，直接挑戰台積電在晶圓代工市場的霸主地位。
英特爾在執行長陳立武領導下，正力圖在晶圓代工產業與台積電競爭。據報告內容，聯電希望藉由與英特爾合作，免去龐大設備資本支出，在晶片先進製程領域取得一席之地。
根據FundaAI報告，聯電正與英特爾合作，採用12奈米與3奈米製程技術生產晶片，相關晶片預計將在英特爾位於美國亞利桑那州的晶圓廠投產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。