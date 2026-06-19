英特爾傳與聯電開發3奈米晶片 挑戰台積電霸主地位

美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷連兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。但對於早在十多年前就布局的日本生命保險公司（Nippon Life Insurance）而言，這波回檔並未改變其驚人的帳面收益，這家日本最大壽險公司的潛在投資獲利上看30億美元。

2026-06-19 23:15