歐盟領袖促執委會提出更強硬工具 應對大陸經濟實力

歐洲聯盟（EU）成員國領袖敦促歐盟執行委員會（EuropeanCommission）提出更強硬的工具應對中國經濟實力。德國正日益傾向對北京採取更強硬的立場。

美國政治新聞機構Politico報導，一名歐盟官員轉述，歐盟成員國領袖在七大工業國集團（G7）領袖峰會晚宴上呼籲執委會評估既有的貿易防衛工具以及「最終」提出新手段，確保歐盟掌握「維護自身利益和降低風險所需」的工具。

歐盟領袖盼執委會與北京保持溝通。中國商務部長王文濤預計本月底前往布魯塞爾，會晤歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）。

比利時總理德威弗（Bart De Wever）在G7峰會結束後告訴Politico：「大家都認同我們需要採取措施，降低對中國的依賴。中國提供補貼是不公平之舉，我們必須加以回應。執委會打算提出相關措施，我們將持續討論此事」，他強調這是「當務之急」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）正設法了解成員國領袖能夠接受中國反制到什麼程度；歐盟正努力保護歐洲工廠不受中國的平價高階產品衝擊。

另一名歐盟官員表示，「短期內將對既有工具進行分析，並思考如何以更高效率的方式加以運用」，但也指出研發新工具不僅耗時，還須需要過過立法程序。

匿名歐盟官員與外交消息人士透露，與會者逐漸達成加強歐盟貿易防衛和發展新工具以保護本地市場此一共識。

問題在於，中國擅長生產許多產品，包括過去歐洲獨占的汽車等高階產品。中國正以歐洲業者難以匹敵的價格將這些產品銷往歐洲，此舉形同逼退歐洲競爭者。