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路透：歐盟擬對大陸插電式混合動力車加關稅

中央社／ 台北19日電
路透社報導，歐盟執委會計劃對中國的插電式混合動力車加徵反補貼關稅。 新華社
路透社報導，歐盟執委會計劃對中國的插電式混合動力車加徵反補貼關稅。 新華社

路透社報導，歐盟執委會計劃對中國的插電式混合動力車加徵反補貼關稅。歐盟自2024年起已對中國的純電動車加徵關稅。

路透社19日引述德國商報（Handelsblatt）報導，歐盟高層官員及業內人士表示，歐盟已準備好對中國的插電式混合動力車加徵反補貼關稅，只要大部分歐盟成員國同意，便可以實施。

報導表示，歐盟的目標是對比亞迪、奇瑞及上汽集團等中國汽車製造商生產的插電式混合動力車。

近期歐中經貿關係緊張，歐盟領導人18日討論以更強硬的措施來應對與中國的貿易逆差問題，以及對中國稀土及關鍵原材料的過度依賴。目前歐盟與中國每天的貿易逆差高達約10億歐元（約新台幣362億元）。

歐盟 關稅 路透

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