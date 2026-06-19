快訊

坐擁上億資產卻哭了！86歲女星低價買SK海力士賺百倍 嘆：死前才學會花錢

北市男上班前在家喝啤酒 麥帥一橋開車自撞…酒測值0.07慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

聯電ADR飆漲逾一成 市場看好成熟製程漲價效益

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯電ADR19日表現強勢，終場大漲10.66%。路透
聯電ADR19日表現強勢，終場大漲10.66%。路透

晶圓代工大廠聯電（2303）在美國掛牌的ADR（UMC）19日表現強勢，終場大漲10.66%，收在24.08美元，單日勁揚2.32美元。業界指出，象徵市場對聯電後市營運展望樂觀。

業界說明，隨著全球8吋與部分12吋成熟製程產能持續吃緊，陸續傳出報價調升訊息，聯電憑藉完整成熟製程布局及高市占率優勢，可望直接受惠於價格上揚帶來的獲利提升。

另一方面，AI應用從大型資料中心逐步延伸至終端裝置與邊緣運算市場，包括AI PC、智慧手機、工業控制及車用電子等領域需求升溫，也帶動電源管理IC（PMIC）、微控制器（MCU）及網通晶片等成熟製程產品需求增加。

法人點出，加上部分客戶因地緣政治與供應鏈分散考量，持續將訂單轉向台灣及新加坡生產基地，形成新一波轉單效應，推升聯電接單動能。

法人認為，在AI邊緣應用快速擴散帶動下，若下半年漲價策略順利推進，加上產能利用率持續回升，聯電營運後市可期。

聯電 ADR

延伸閱讀

台達電獲調升目標價！00896狂押8%直接吃補…今為最後買進日明除息

先進製程與高階載板材料續強 崇越華立營運加速升溫

光通訊廠 營運嗨起來

00400A預估配息0.12元、年化配息率破9%！經理人看好台股後勢：經濟基本面大好

相關新聞

能與輝達爭天下？亞馬遜證實洽售AI晶片給企業客戶

亞馬遜（Amazon）正與潛在客戶洽談，計劃將自研AI晶片Trainium銷售給其他企業的資料中心使用，此舉標誌這家全球最大雲端服務供應商進一步擴大其挑戰輝達（Nvidia）AI晶片市場主導地位的布局。

SpaceX上市造就快8000名富翁！27歲工程師幫馬斯克撈火箭 連離職5年都能分杯羹

SpaceX創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)事業版圖多元，橫跨太空運輸、電動車、太陽能、社群媒體(Social Media)和AI產業，布局多元產業且環環相扣，建構出獨特的「馬斯克經濟體」(Muskonomy)。

「矽谷教母」在AI時代下給家長的建議是？還是那句老話

有「矽谷教母」之稱的教育家艾絲特．沃西基（Esther Wojcicki），以樂於分享培育成功孩子建議聞名。她表示，即使是在人工智慧（AI）時代下，要培養出成功優秀的孩子，跳過大學不念仍不是個好主意。

新興、商品貨幣走勢大逆轉！Fed轉鷹觸動全球匯市重新洗牌

聯準會（Fed）貨幣政策轉鷹助長今年美國升息預期，美元隨之挺升，導致大型新興市場與主要商品出口國的貨幣走勢翻轉。

日股連5天創新高！首破7萬點大關 AI熱潮點燃新行情

日股續強，日經225指數接連刷新新高價，連續五個交易日天天改寫歷史新高，繼18日大漲1.65%或1,151.24點，首次收盤突破7萬點大關，收71,053.49點後，19日持續走揚，單日上漲0.28%或196.57點，收上71,250.06點。

Google複製輝達策略！砸錢「綁樁」搶客戶 擴大TPU版圖

Google正憑藉其雄厚財力，複製輝達（Nvidia）成功的市場策略，積極推銷自家研發的張量處理器（TPU）。這套策略的核心不是只賣晶片，而是透過提供財務擔保，協助資料中心業者以較低成本取得融資，搭配上所謂的「循環融資」模式，讓部分投資最終回流成為晶片採購訂單，藉此牢牢抓住客戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。