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日本商工會議所睽違8年訪中 關西經濟領袖也將出訪

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本共同社報導，關西2大經濟組織，關西經濟聯合會會長與大阪商工會議所主席將於本月下旬訪問北京；日本商工會議所也將睽違8年再度派訪問團訪中。

共同社指出，關西經濟聯合會會長、住友電氣工業（住友電工）董事長松本正義，及大阪商工會議所主席、三得利控股副董事長鳥井信吾，配合6月22日至26日在北京舉辦的「中國國際供應鏈促進博覽會」時程前往訪問。在本次博覽會中，住友電工、松下控股以及大金工業等企業皆有設攤參展。

松本正義表示，「希望能藉此機會，與主辦博覽會的中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）會長任鴻斌會面」。中國貿促會也曾負責營運2025年世界博覽會（大阪關西世博）中國館。

另一方面，共同社也報導，日本商工會議所將於6月21日至24日，睽違8年再度派遣單獨訪問團前往北京。

由於今年1月，日中經濟協會、日本經濟團體連合會（經團連）等經濟團體負責人組成的代表團延後了訪中日程，日本商工會議所便計劃了本次活動。本次日本商工會議所訪中團，同樣配合22日至26日在北京舉辦的「中國國際供應鏈促進博覽會」時程前往訪問，共有約20名日本中小企業高層人員參加。

日本商工會議所代表團將與中國網路電商巨頭京東集團洽談商務，並實地考察能讓機器人自主行動的「實體AI（Physical AI）」企業之研發成果。

雖然日本商工會議所訪中團這次並未安排與習近平政府高層官員會面，但會議所強調本次行程的內容「直接連結實質利益，旨在幫助開拓中小企業銷路，並協助應對人手不足問題」。上一次日本商工會議所單獨派遣訪中團，則要追溯到2018年的廣東省深圳之行。

大阪 日本 供應鏈

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