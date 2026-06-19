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迫於美國施壓 古巴通過近200項自由市場改革措施

中央社／ 哈瓦那18日綜合外電報導

古巴國會議員今天通過將近200項歷史性的自由市場改革措施，目標為拯救這個共產主義國家，以因應美國封鎖石油行動而加劇的嚴重危機。

法新社報導，古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero）向國會發表演說，公布170多項削弱國家在經濟中的角色並吸引投資之相關措施，牽涉領域涵蓋銀行業、旅遊業與農業。

這些改革包括外國投資者不再需要跟國家成立合資公司，還有古巴和外國的投資人皆會被允許取得國有企業股份等措施。

哈瓦那當局推出經濟改革之際，美方正持續不斷向古巴施加壓力，美國總統川普（Donald Trump）先前更公開表示，有意接管這個加勒比海島國。

駐英國倫敦的古巴經濟學家杜拉巴斯（DanielTorralbas）形容，這些改革是1959年革命以來「最重大的」舉措。

馬雷羅沒有給出實施改革的時間表，但古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）昨天強調需要「緊急改革」以避免經濟崩潰。

川普在今年1月針對古巴實施石油封鎖，不僅讓當地經濟瀕臨崩潰，且迫使共產黨政權做出讓步。

古巴 美國 川普

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