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日銀總裁植田和男出院 擬23日起返回崗位
日本銀行（BOJ，日本央行）宣布，先前因肝囊腫感染而住院的日銀總裁植田和男，今天已經出院。他即將於下週返回崗位，且接下來兩週預計會繼續接受治療，完成後續療程。
「日本經濟新聞」報導，日銀表示，植田本月23日起將視必要採用線上方式處理公務，他也計劃盡量出席國會答辯。植田預計照常出席下一次，也就是7月30日到31日召開的金融政策決定會議。
植田本月9日因為肝囊腫感染而住院治療，進而缺席本月15日到16日的金融政策決定會議，不過他當時透過書面提出意見。這也是首度有在職的日銀總裁，未參加例行性的金融政策決定會議。
本月稍早的金融政策決定會議，扣除植田的8名政策委員透過表決決定政策，其中有7人贊成升息。
而這場會議由副總裁冰見野良三代理主席職務，並由另一位副總裁內田真一出席會後記者會。
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