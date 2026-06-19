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新興、商品貨幣走勢大逆轉 Fed轉鷹觸動全球匯市重新洗牌

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）貨幣政策轉鷹助長今年美國升息預期，美元隨之挺升，導致大型新興市場與主要商品出口國的貨幣走勢翻轉。路透
聯準會（Fed）貨幣政策轉鷹助長今年美國升息預期，美元隨之挺升，導致大型新興市場與主要商品出口國的貨幣走勢翻轉。路透

聯準會Fed貨幣政策轉鷹助長今年美國升息預期，美元隨之挺升，導致大型新興市場與主要商品出口國的貨幣走勢翻轉。

Fed主席華許17日主持上任以來首場貨幣政策會議，取消會後聲明中預示利率偏寬鬆的字眼，強化了今年利率將不降反升的預期。期貨市場交易員如今認為，年底前Fed可能升息一、兩次，每次調升1碼（0.25個百分點），最快10月前就會出手。

Allspring全球投資公司多元資產投資組合經理人亞明說：「美國利率轉鷹的預期，正重塑外匯市場。」美元升值強化美元資產吸引力，尤其通膨調整後的美債殖利率走高，可能削弱黃金、股票等形形色色資產的投資魅力。

美元勁揚，首當其衝的是以美元為融資貨幣的利差交易（carry trade），亦即借入利率相對較低的美元資金、轉投資收益更高的貨幣及相關資產，例如巴西基準利率目前高達14.25%。

過去一個月來，隨著美國利率看升的預期增濃，今年稍早勁升的新興市場貨幣和商品貨幣走勢由盛轉衰。巴西里爾、澳幣和韓元已分別對美元貶值逾2%，而商品出口國貨幣如加幣、馬元也紛紛回貶，挪威克朗貶幅更超過4%。

這與今年上半年的情景大異其趣。截至5月底，澳幣、巴西里爾和揶威克朗對美元都升值將近10%，因為伊朗戰爭推升大宗商品行情，而且投資人原先普遍預期Fed今年將降利率提振經濟成長。但美國經濟展現韌性，特別是5月非農就業成長超強，加上華許掌舵的Fed立場轉鷹，已顛覆全球匯率押注。

三菱日聯金融集團（MUFG）資深外匯經濟學家哈德曼說：「美國利率走高和美元走強，已觸動一些熱門利差交易逆轉。」

此外，全球股市重新洗牌，也打擊新興市場貨幣。韓元近來遭賣壓襲擊，反映南韓股市行情劇烈震盪，一些機構投資人為了降低持股集中風險，獲利了結先前飆漲的熱門晶片股如三星和SK海力士。

與此同時，能源進口國貨幣，包括印度盧比、印尼盾和菲律賓披索，走勢則隨美伊止戰而翻揚。印尼和菲律賓央行升息，以及印度採取多項措施吸引資本流入，也有助拉抬本幣。

Fed 貨幣 聯準會

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