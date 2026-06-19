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美伊會談喊卡 亞股收盤互有漲跌

中央社／ 香港19日綜合外電報導

瑞士證實美國與伊朗達成協議後的接續談判已被推遲，衝擊投資人信心，亞洲主要股市今天收盤互有漲跌，使一週以來的漲勢降溫，國際油價走揚。

法新社報導，美國與伊朗上週末宣布將結束兩國持續3個月的衝突，並恢復荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通航，隨後全球股市一路上揚，由於能源短缺與通膨飆升衝擊各國經濟，市場對局勢緩和普遍鬆了一口氣。

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）已分別簽署協議，並經由伊朗最高領袖批准。

各界原本預期，這份協議將美伊為期60天的進一步談判揭開序幕，將討論伊朗核計畫在內等更廣泛議題。

在美國副總統范斯（JD Vance）預定前往瑞士的行程取消後不久，瑞士官員表示，美伊不會如預期於今天展開會談。

瑞士外交部告訴法新社：「美國、伊朗、卡達與巴基斯坦之間原定舉行的會談已被推遲。」

消息傳出後，多國股市走勢出現反轉，紛紛由紅翻黑，部分投資人也趁機獲利了結。

首爾股市本週屢創新高，昨天更首度突破9000點大關，但今天在科技股帶動下開高後，終場仍以下跌作收。

新加坡、雪梨、馬尼拉與曼谷也收跌；東京日經225指數收紅，雅加達與威靈頓小幅收漲。

美伊 伊朗 荷莫茲海峽

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