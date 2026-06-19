日股連5天創新高！首破7萬點大關 AI熱潮點燃新行情

日股續強，日經225指數接連刷新新高價，連續五個交易日天天改寫歷史新高，繼18日大漲1.65%或1,151.24點，首次收盤突破7萬點大關，收71,053.49點後，19日持續走揚，單日上漲0.28%或196.57點，收上71,250.06點。

中信日本半導體（00954）經理人許家瑜表示，近日愛得萬測試社長津久井在訪談中指出，半導體的進化才剛開始加速，未來AI應用只會越來越普及，晶片多樣性與測試需求只增不減。日本半導體設備產業在AI算力需求急速擴張下，占據有利地位，長線展望依舊樂觀。

AI發展仍在「基礎建設競賽」階段，資料中心、伺服器與晶圓廠擴產將成為未來數年最重要成長動能，投資人若看好AI長線發展，除關注核心晶片公司外，更可透過中信日本半導體這類聚焦半導體上游的海外ETF，掌握整體供應鏈最具確定性的成長機會。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，日本內閣府6月8日公布，第1季GDP季增年率從初值的2.1%下修至1.8%，主要反映企業設備投資減弱，但仍優於市場預測的1.4%及前一季的0.8%，出口和內需表現穩定。

隨著中東衝突有望落幕，日本經濟可望重拾動能，元大日本龍頭企業研究團隊指出，輝達執行長黃仁勳於6月COMPUTEX大展宣告「代理AI」的時代來臨，AI已進展為能創造獲利與GDP的生產工具，背後由算力驅動的硬體需求急遽成長；全球市場主旋律預期重回AI科技成長曲線。

隨著全球AI需求明確，日本經濟與企業獲利成長趨勢增強，日本股市多頭格局確立，看好日股投資機會的投資人，可積極留意定期定額與逢回加碼的搭配策略，全面掌握日股成長商機。