荷莫茲往來船舶增加了 國際油價周線跌逾8% 美銀、花旗齊降預測

在美伊備忘錄生效、荷莫茲海峽正式重啟後，船舶開始湧現於這條關鍵水道，帶動國際油價19日續挫，本周來累計跌逾8%，儘管各機構都預期，荷莫茲海峽的船運量將緩慢復甦，但波灣產油國正啟動恢復產量，美國銀行（BofA）與花旗集團（Citigroup）都調降國際油價預測，加入高盛等業者的行列。

19日有載運近1,000萬桶石油的船舶，出現在荷莫茲海峽外，或正在通過荷莫茲海峽，包括美伊開戰以來首見的沙烏地阿拉伯油輪。美國副總統范斯19日說，前一天深夜已有1,250萬桶石油通過荷莫茲海峽。在戰前，荷莫茲海峽承運每日約2,000萬桶的石油與石油產品。

產油國最新的調整跡象，為阿布達比國家石油公司已告知客戶，能恢復在該國波斯灣內的港口裝運原油。科威特石油公司也表示在戰時發布的所有不可抗力，都即刻解除。分析師預期，這項協議將釋出超過850萬桶滯留在中東的原油到國際市場，同時暫時解除對伊朗石油的制裁，將擴增供應量。

布蘭特原油期貨19日盤中下跌0.4%至每桶79.54美元，本周以來累計挫跌8.9%，西德州中級原油期貨也跌0.4%，報每桶76.33美元。

不過，荷莫茲海峽航運要全面恢復，可能仍需要時間，若過程要平順，必須要全部安排到位，包括船舶航行到正確地點、油井重啟、基礎設施修復、掃雷協議順利運作，一些船東也可能仍對荷莫茲海峽與波灣情持保持審慎。

D/S Norden執行長Jan Rindbo表示，大家都想讓船出去，但心情是「不一定要是第一個」，「航運恢復將能建立信心，但信心很脆弱，只要一點小事就會再度消失」。

RBC資本市場公司指出，荷莫茲海峽航運恢復的情況將類似紅海，只會緩慢復甦，遑論前景還有諸多挑戰，包括伊朗對荷莫茲海峽的營運管理與收費、水雷、飛彈和無人機威脅。儘管各方在去年5月達協議，終結攻擊紅海商船的衝突，紅海目前的航運流量仍僅略高於衝突前的50%。

高盛預期，中東波灣出口將在7月底前回到戰前水準的常態，原油產量將在10月前復甦。

美銀則表示，若荷莫茲海峽全面恢復通航，布蘭特原油下半年多數時間可能維持在每桶70-80美元區間，全年均價可能為每桶82美元，低於先前的預測的93美元。

但美銀預測，今年油市仍將出現每日260萬桶的淨缺口，相較下，該銀行戰前的預測為每日過剩200萬桶。美銀也預期，儘管國際油市明年可能供應過剩，但布蘭特原油均價仍將維持在每桶70美元。

花旗也預估，國際油價未來6-12個月內將呈下行趨勢，到明年第1季時降至每桶60-65美元。