SpaceX擬發行200億美元債券 獲三大信評投資等級

太空探索科技公司（SpaceX）銀行團據報最快下週與投資人會面，商討規模至少200億美元的債券發行計畫。SpaceX今天也獲得三大信評給予投資等級信用評等及「穩定」展望，顯示市場對其財務穩健性具有信心。

路透社報導，隨著馬斯克（Elon Musk）領軍的SpaceX掛牌上市，推動其人工智慧（AI）布局預計需投入數百億美元，用於建置資料中心、運算硬體及電力基礎設施。

消息人士透露，這將是這家「從火箭到AI」的公司首度發行投資等級美元債券。債券發行規模尚未確定，未來也可能調整。

本次融資所得將用於償還今年稍早取得的200億美元過渡貸款。SpaceX於2月收購馬斯克旗下新創公司xAI後，獲得這筆貸款。

消息人士指出，美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）、摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（MorganStanley）提供了上述過渡貸款，預計也將承銷本次債券。

與此同時，SpaceX今天獲穆迪（Moody's）評為「Baa1」、惠譽（Fitch）評為「BBB+」，標普全球評級（S&P Global Ratings）則為「BBB」，全部屬於投資等級，意指該公司債務信用風險中等，且具備足夠償債能力。

標普表示，SpaceX的太空與衛星連接業務具有強大競爭力，但AI部門則因資本需求龐大與競爭激烈而存在不確定性。

SpaceX於美東時間12日在那斯達克交易所掛牌後，市值一舉突破2兆美元。股價在上市首2日大漲，之後回吐部分漲幅，主因是投資人評估其AI重本擴張能否支撐高昂估值。

SpaceX今天收盤下跌近4%，盤後交易再跌1.1%。