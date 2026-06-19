日本5月通膨持平 米價3年多來首度下滑

日本總務省今天公布的數據顯示，剔除波動較大的生鮮食品後，日本5月核心消費者物價指數（CPI）年增幅1.4%，與4月持平。另外，日本的米價終於在5月，於3年半來首度下滑。

法新社報導，日本5月的核心CPI年增率也符合市場預期。若進一步排除能源及生鮮食品，5月的核心CPI為1.8%，低於4月的1.9%，也符合市場預期。

「朝日新聞」報導，若包含生鮮食品在內，日本CPI年增幅為1.5%，較4月的1.4%略微上升；糧食全體的年增幅為3.5%。

米類的年減幅4.9%，為3年半以來首度下滑，不過巧克力、咖啡豆、鮪魚、豬肉、便當等商品年增幅上升明顯。

由於天氣高溫衝擊供應，以及日本2024年發布強震警示後，引發民眾搶購潮等因素，日本米價在2024年及2025年大幅飆升。

現任日相高市早苗政府與前任日相石破茂政府，已經採取多項措施以抑制米價，包含釋出儲備米。

日本銀行（BOJ，相當於中央銀行）於17日將基準利率調升25個基點至1.0%，創1995年以來新高，也是自去年12月以來首次升息。