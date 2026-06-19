快訊

借出7千萬討債拿回8千萬土地 男還沒拿到錢卻要先繳稅

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

王祖賢私密閨房首度曝光！百億豪宅神秘面紗大公開 內裝細節嘆為觀止

聽新聞
0:00 / 0:00

日本5月通膨持平 米價3年多來首度下滑

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本總務省今天公布的數據顯示，剔除波動較大的生鮮食品後，日本5月核心消費者物價指數（CPI）年增幅1.4%，與4月持平。另外，日本的米價終於在5月，於3年半來首度下滑。

法新社報導，日本5月的核心CPI年增率也符合市場預期。若進一步排除能源及生鮮食品，5月的核心CPI為1.8%，低於4月的1.9%，也符合市場預期。

「朝日新聞」報導，若包含生鮮食品在內，日本CPI年增幅為1.5%，較4月的1.4%略微上升；糧食全體的年增幅為3.5%。

米類的年減幅4.9%，為3年半以來首度下滑，不過巧克力、咖啡豆、鮪魚、豬肉、便當等商品年增幅上升明顯。

由於天氣高溫衝擊供應，以及日本2024年發布強震警示後，引發民眾搶購潮等因素，日本米價在2024年及2025年大幅飆升。

現任日相高市早苗政府與前任日相石破茂政府，已經採取多項措施以抑制米價，包含釋出儲備米。

日本銀行（BOJ，相當於中央銀行）於17日將基準利率調升25個基點至1.0%，創1995年以來新高，也是自去年12月以來首次升息。

日本 日本銀行

延伸閱讀

日本貿易逆差 四個月首見 日圓走弱推高能源等原料進口成本

日銀升息市場反應平淡！網曝「利空出盡」原因 重點在聯準會訊號

Fed升息預期帶動美元指數升至一年高點 日圓貶破161價位

訪日陸客連月下滑…外國客深入日本秘境出意外 山難人數創新高

相關新聞

能與輝達爭天下？亞馬遜證實洽售AI晶片給企業客戶

亞馬遜（Amazon）正與潛在客戶洽談，計劃將自研AI晶片Trainium銷售給其他企業的資料中心使用，此舉標誌這家全球最大雲端服務供應商進一步擴大其挑戰輝達（Nvidia）AI晶片市場主導地位的布局。

SpaceX上市造就快8000名富翁！27歲工程師幫馬斯克撈火箭 連離職5年都能分杯羹

SpaceX創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)事業版圖多元，橫跨太空運輸、電動車、太陽能、社群媒體(Social Media)和AI產業，布局多元產業且環環相扣，建構出獨特的「馬斯克經濟體」(Muskonomy)。

日圓匯率盤旋在近40年低點 市場高度警戒當局干預風險

即便日本最新通膨數據顯示物價壓力穩固、央行官員警告通膨前景，日圓兌美元匯率19日盤中依然盤旋在近40年低點，促使市場高度警戒東京當局利用美國與亞洲多國19日休市、流動性清淡時，干預匯市的可能性。

日本計劃最快7月對台灣部分鋼材 徵收臨時關稅

日本經濟產業大臣赤澤亮正19日表示，計劃最快7月對來自台灣和中國大陸的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板，課徵臨時關稅，台灣產品遭徵收的稅率最高約21%。

彭博：美再關切EUV恐流入中國 ASML拋澄清文件自清

知情人士透露，美國商務部長盧特尼克已在近來的一連串會議中，向荷蘭晶片設備巨擘艾司摩爾（ASML）主管表達關切，擔心ASML的極紫外光（EUV）微影設備可能已流入中國大陸，違反美國主導的出口管制。ASML則否認這個說法。

外國4月增持美債 日本增加最多 中國部位仍是2008年來最低

美國財政部18日發布「財政部國際資本報告」指出，外國投資人4月持有的美國公債部位增加，主要由日本和英國帶動，中國大陸持有部位下滑，仍是2008年以來最低水準。台灣持有的美債部位則微增1億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。