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日本計劃最快7月對台灣部分鋼材 徵收臨時關稅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
經產省19日公布對來自台灣和中國大陸的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初步認定。美聯社
經產省19日公布對來自台灣和中國大陸的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初步認定。美聯社

日本經濟產業大臣赤澤亮正19日表示，計劃最快7月對來自台灣和中國大陸的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板，課徵臨時關稅，台灣產品遭徵收的稅率最高約21%。

經產省19日公布對來自台灣和中國大陸的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初步認定，認為有理由推定這些產品正以不公平的低價出口至日本，對日本國內產業造成重大損害。

赤澤亮正說，對中國大陸產品徵收的臨時關稅最高約為45%，對台灣產品徵收的關稅最高約21%。

經產省將繼續進行調查，包括提供相關利害關係人發表意見的機會，政府最終將決定是否徵收反傾銷稅，調查期限也從原定的4個月，延長至11月21日。

日本製鐵等企業去年5月提出文件，請求徵收反傾銷稅，經產省和財務省同年7月展開反傾銷調查。

關稅 日本 中國大陸

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