聽新聞
0:00 / 0:00
日本計劃最快7月對台灣部分鋼材 徵收臨時關稅
日本經濟產業大臣赤澤亮正19日表示，計劃最快7月對來自台灣和中國大陸的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板，課徵臨時關稅，台灣產品遭徵收的稅率最高約21%。
經產省19日公布對來自台灣和中國大陸的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初步認定，認為有理由推定這些產品正以不公平的低價出口至日本，對日本國內產業造成重大損害。
赤澤亮正說，對中國大陸產品徵收的臨時關稅最高約為45%，對台灣產品徵收的關稅最高約21%。
經產省將繼續進行調查，包括提供相關利害關係人發表意見的機會，政府最終將決定是否徵收反傾銷稅，調查期限也從原定的4個月，延長至11月21日。
日本製鐵等企業去年5月提出文件，請求徵收反傾銷稅，經產省和財務省同年7月展開反傾銷調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。