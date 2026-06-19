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能與輝達爭天下？亞馬遜證實洽售AI晶片給企業客戶

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜正洽談將自研AI晶片Trainium銷售給企業資料中心使用，擴大AI基礎設施布局。圖為亞馬遜AWS資深副總裁狄桑提斯。美聯社
亞馬遜正洽談將自研AI晶片Trainium銷售給企業資料中心使用，擴大AI基礎設施布局。圖為亞馬遜AWS資深副總裁狄桑提斯。美聯社

亞馬遜（Amazon）正與潛在客戶洽談，計劃將自研AI晶片Trainium銷售給其他企業的資料中心使用，此舉標誌這家全球最大雲端服務供應商進一步擴大其挑戰輝達（Nvidia）AI晶片市場主導地位的布局。

亞馬遜AI主管狄桑提斯（Peter DeSantis）受訪時證實，公司已展開相關討論，但未透露客戶名單。亞馬遜發言人則表示，目前仍屬早期探索階段，但客戶確實展現興趣。亞馬遜股價周四上漲約3%。

Trainium於2020年推出，是亞馬遜自研AI加速晶片，目前主要透過AWS雲端服務提供給客戶使用。OpenAI、Anthropic及優步（Uber Technologies）等企業皆為客戶。亞馬遜今年4月表示，Trainium相關服務已累積超過2,250億美元的採購承諾。

AWS自2015年收購以色列晶片設計公司Annapurna Labs後，便持續投入自研晶片開發。隨著生成式AI熱潮推升運算需求，亞馬遜、Google等大型雲端業者近年紛紛加速發展自有晶片，作為輝達GPU以外的替代方案。

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）今年4月在股東信中表示，未來「完全有可能」向第三方出售整櫃Trainium系統。他強調，亞馬遜將持續與輝達維持緊密合作，但客戶追求更佳性價比，Trainium需求正快速成長。

亞馬遜的策略與Google相互呼應。Google母公司Alphabet今年4月宣布，將向部分客戶提供自研張量處理器（TPU）晶片，供其部署於自有資料中心。

狄桑提斯表示，推動Trainium對外銷售的另一項因素，是美國以外地區對本地可控運算資源的需求快速增加，尤其是在歐洲。部分歐洲國家近來呼籲降低對美國科技的依賴，但狄桑提斯說，AWS業務迄今未受到任何影響。

他透露，今年開始出貨的第三代Trainium幾乎已售罄，市場對預計明年推出的第四代產品也展現強勁需求。對於外界擔憂對外銷售晶片可能排擠AWS雲端業務，他則表示，AI市場仍存在龐大的算力缺口，「我並不擔心這個問題」。

根據摩根大通預估，全球AI加速器相關資本支出，將從2026年的逾3,000億美元增至2030年的8,000億美元，反映市場需求仍在快速成長。輝達與超微（AMD）股價周四也分別上漲約3%與近5%。

晶片 亞馬遜 輝達

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