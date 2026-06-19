外國4月增持美債 日本增加最多 中國部位仍是2008年來最低

美國財政部18日發布「財政部國際資本報告」指出，外國投資人4月持有的美國公債部位增加，主要由日本和英國帶動，中國大陸持有部位下滑，仍是2008年以來最低水準。台灣持有的美債部位則微增1億美元。

報告指出，外國投資人4月購買約1,030億美元的美國長期證券，持有的美債小幅增加40億美元，達到9.353兆美元。這些數據包含淨賣出和淨買入，也納入考量證券的價格變化。

日本仍是美國公債的最大外國持有人，4月持有量增加183億美元，達到1.21兆美元，但仍低於2月水準。日本在4月下旬起的一段時間內干預匯市，賣出美元、買入日圓，以支撐日圓匯率。

英國持有的美債增加106億美元，成為9,380億美元，依然是美債的第二大外國持有人。美債的第三大外國持有人中國大陸，持有部位減少12億美元，降至6,511億美元，為2008年以來最低。

台灣4月持有的美債微增1億美元，為3,009億美元，仍是美債的第十大外國持有人。

這份報告發布之際，正值投資人密切關注外國對美國公債的需求等因素，因為聯準會（Fed）仍對抗通膨，而人工智慧（AI）相關股票市場也正處於牛市。

財政部表示，4月整體資本淨流入261億美元，其中，淨外國私人資金流出為231億美元，淨外國官方資金流入為492億美元。

外國居民4月增持美國長期證券，淨買入額達2,060億美元。其中，外國私人投資人淨買入1,644億美元，外國官方機構淨買入416億美元。