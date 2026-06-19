快訊

終於表態！伊朗最高領袖批准協議 專家看玄機：可隨時甩鍋

學術潛規則／博班近親研究太震撼 前CEO退學揭黑幕

2026年端午節十大習俗一次看！五毒日這些人要「躲午」

聽新聞
0:00 / 0:00

外國4月增持美債 日本增加最多 中國部位仍是2008年來最低

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
外國投資人4月持有的美國公債部位增加，主要由日本和英國帶動，中國大陸持有部位下滑，仍處於2008年以來最低水準。路透
外國投資人4月持有的美國公債部位增加，主要由日本和英國帶動，中國大陸持有部位下滑，仍處於2008年以來最低水準。路透

美國財政部18日發布「財政部國際資本報告」指出，外國投資人4月持有的美國公債部位增加，主要由日本和英國帶動，中國大陸持有部位下滑，仍是2008年以來最低水準。台灣持有的美債部位則微增1億美元。

報告指出，外國投資人4月購買約1,030億美元的美國長期證券，持有的美債小幅增加40億美元，達到9.353兆美元。這些數據包含淨賣出和淨買入，也納入考量證券的價格變化。

日本仍是美國公債的最大外國持有人，4月持有量增加183億美元，達到1.21兆美元，但仍低於2月水準。日本在4月下旬起的一段時間內干預匯市，賣出美元、買入日圓，以支撐日圓匯率。

英國持有的美債增加106億美元，成為9,380億美元，依然是美債的第二大外國持有人。美債的第三大外國持有人中國大陸，持有部位減少12億美元，降至6,511億美元，為2008年以來最低。

台灣4月持有的美債微增1億美元，為3,009億美元，仍是美債的第十大外國持有人。

這份報告發布之際，正值投資人密切關注外國對美國公債的需求等因素，因為聯準會（Fed）仍對抗通膨，而人工智慧（AI）相關股票市場也正處於牛市。

財政部表示，4月整體資本淨流入261億美元，其中，淨外國私人資金流出為231億美元，淨外國官方資金流入為492億美元。

外國居民4月增持美國長期證券，淨買入額達2,060億美元。其中，外國私人投資人淨買入1,644億美元，外國官方機構淨買入416億美元。

美債 日本 公債

延伸閱讀

Fed升息預期帶動美元指數升至一年高點 日圓貶破161價位

日本貿易逆差 四個月首見 日圓走弱推高能源等原料進口成本

華許鷹派首秀震撼市場 美股三大指數盡墨 美債殖利率和美元齊升

信用債商品 紅光滿面

相關新聞

SpaceX上市造就快8000名富翁！27歲工程師幫馬斯克撈火箭 連離職5年都能分杯羹

SpaceX創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)事業版圖多元，橫跨太空運輸、電動車、太陽能、社群媒體(Social Media)和AI產業，布局多元產業且環環相扣，建構出獨特的「馬斯克經濟體」(Muskonomy)。

外國4月增持美債 日本增加最多 中國部位仍是2008年來最低

美國財政部18日發布「財政部國際資本報告」指出，外國投資人4月持有的美國公債部位增加，主要由日本和英國帶動，中國大陸持有部位下滑，仍是2008年以來最低水準。台灣持有的美債部位則微增1億美元。

美股今休市！六月節登場 紐約證交所、那斯達克暫停交易 債市也關閉

美國周五（19日）適逢六月節（Juneteenth），美股休市一天。

Fed升息預期帶動美元指數升至一年高點 日圓貶破161價位

受聯準會（Fed）立場轉鷹影響，交易員加碼押注今年將加息，帶動美元指數18日升至一年高點，日圓匯率則貶破161價位，跌至兩年來最低，並引發日本官員發出警告。

英特爾延攬前SK海力士CEO掌先進封裝！陳立武再出招強化代工布局

美國晶片大廠英特爾（Intel）周四宣布，任命半導體業資深老將、曾先後擔任過南韓SK On與SK海力士執行長的李錫熙，為晶圓代工事業執行副總裁，統籌先進封裝及後段製造相關業務，直接向執行長陳立武（Lip-Bu Tan）報告。

SpaceX上市募資860億美元還不夠？傳最快下周再發200億美元公司債

SpaceX在創下史上最大IPO後，傳出最快下周將發行約200億美元公司債，募集的資金主要用於償還今年3月、為合併馬斯克旗下AI新創xAI與社群平台X所借入的過橋貸款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。