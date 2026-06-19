美股今休市！六月節登場 紐約證交所、那斯達克暫停交易 債市也關閉

美國周五（19日）適逢六月節（Juneteenth），美股休市一天。

六月節紀念的是1865年6月19日，美國聯邦軍隊抵達德州加爾維斯敦，向當地最後一批仍遭奴役的非裔美國人宣布他們已獲得自由。這個紀念日於2021年正式成為美國聯邦假日。

紐約證券交易所（New York Stock Exchange）與那斯達克交易所（Nasdaq）周五停止交易，債券市場也同步休市，將於下周一（22日）恢復正常交易。

除金融市場外，其他聯邦政府機關、郵局、多數銀行今天也暫停辦公。不過快遞業者UPS與FedEx維持正常營運，銀行的自動櫃員機（ATM）、網銀和App轉帳也不受影響。