Fed升息預期帶動美元指數升至一年高點 日圓貶破161價位

受聯準會（Fed）立場轉鷹影響，交易員加碼押注今年將加息，帶動美元指數18日升至一年高點，日圓匯率則貶破161價位，跌至兩年來最低，並引發日本官員發出警告。

Fed在17日維持基準利率區間在3.50%-3.75%，新任主席華許強調穩定物價的職責。LSEG數據顯示，聯邦資金期貨市場預估，9月升息機率為68%

美元指數18日在紐約匯市收盤強升0.8%到100.849，為去年5月來最高水準，19日盤中盤旋於100.835。

日圓兌美元盤中18日一度貶0.7%至161.81日圓兌1美元，為2024年7月以來新低，收盤下跌0.5%至161.38日圓兌1美元，19日盤中遊走平盤，報161.30日圓，若再跌破2024年觸及的161.99，將貶至1986年以來的最低水平。

歐元匯率18日也貶0.4%到1.1458美元，19日盤中仍低於1.1500價位；英鎊18日大跌0.7%後，19日盤中報1.3206美元。

加拿大帝國商業銀行資本市場外匯策略主管Sarah Ying表示，「4月下旬以來，我們看到美國經濟數據表現極為亮眼，持續超出市場預期；隨後聯準會的表態也比市場預期更為鷹派，因此美元進一步走強」，「美元仍有進一步走強的空間」。

三菱日聯金融集團資深外匯分析師Lee Hardman表示：「Fed鷹派的政策更新可能引發美元的多頭情緒突破」，「美國短期利率的急漲調整，支撐了美元…完全抵銷上周末美伊協議宣布帶來的抑制影響」。

日圓匯率再度下跌促使日本政府作出新回應，官員重申支持日圓的決心。日本內閣官房長官木原稔18日被問及日圓貶值問題時表示：「我們隨時準備根據需要，對匯率波動作出適當應對。」