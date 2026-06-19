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升息陰霾未散也擋不住美股反攻 英特爾創新高 費半飆漲6.4%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美伊和平協議緩解通膨疑慮，加上半導體類股強勢上漲，帶動美股周四反彈。路透
美伊和平協議緩解通膨疑慮，加上半導體類股強勢上漲，帶動美股周四反彈。路透

美國股市周四全面反彈。儘管投資人仍普遍預期聯準會今年會升息，但美國與伊朗簽署和平協議，緩解了市場對通膨的擔憂，半導體類股上漲，帶動那斯達克指數勁揚1.9%。

道瓊工業指數上漲0.14%或72.15點，收在51,564.70點；標普500指數上漲1.08%或80.48點，收在7,500.58點；那斯達克綜合指數上漲1.91%或496.28點，以26,517.93點作收。

費城半導體指數表現遠優於大盤，單日飆漲6.4%，其中英特爾股價創上歷史新高，收盤大漲10.6%。美國總統川普表示，iPhone製造商蘋果已同意與英特爾合作，在美國境計並生產晶片。

盤初油價一度跌至3月初以來的最低水準，原因是美國與伊朗簽署臨時協議，將4月達成的停火再延長60天，以利雙方磋商最終協議。自2月底戰事爆發以來，油價飆升一直是投資人最擔憂的通膨來源之一。

儘管川普揚言，若伊朗未遵守承諾，美方可能恢復軍事行動，但首批船舶已開始通過荷莫茲海峽。自戰事爆發以來，荷莫茲海峽的石油、天然氣、肥料以及其他貨物運輸都受到干擾。

前一天（周三），華爾街三大指數全面重挫。投資人消化聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）的鷹派發言，以及多位官員釋出的升息訊號後，開始提高對未來利率的預期。

SignatureFD 投資長威爾許（Tony Welch）表示：「華許昨天的發言，基本上就是承諾要壓制通膨，把市場嚇壞了。」但他也指出，油價回跌、近期企業獲利穩健與經濟數據強勁，都是股市的正面訊號，即使聯準會立場變得更偏鷹派也是如此。

根據芝加哥商品交易所（CME）的 FedWatch 工具，交易員目前押注9月升息一碼（25個基點）的機率約為50%，升息兩碼（50個基點）的機率則約20%。

投資人持續評估華許提出的新政策方向，包括聯準會未來將減少對市場提供前瞻指引，並更專注維持物價穩定。

Cantor證券公司股票暨總經策略總監強斯頓（Eric Johnston）表示，市場如今認為聯準會在控制通膨方面的公信力提高了。

美股周五因六月節（Juneteenth）休市。本周，標普500指數累計上漲0.93%，那斯達克上漲2.43%，道瓊上漲0.71%。

就單日表現而言，標普500指數的11大類股裡，有五類收紅。科技股漲幅領先，上漲2.7%；非必需消費股上漲1.8%。

消費類股主要由旅遊相關族群帶動。市場預期燃料成本降低，帶動郵輪與航空公司股價上漲，道瓊運輸指數收高0.5%。

小型股指數羅素2000上漲2%，收盤創下歷史新高。

經濟數據方面，美國勞工部的數據顯示，上周首次請領失業救濟金的人數下滑，顯示裁員狀況依舊維持低檔。

不過，軟體與服務類股走弱。標普500軟體與服務類股收盤下跌0.7%，跌至兩個多月低點。該類股承壓，主因是埃森哲下修全年營收預測上限後，股價重挫18%，拖累同業包括Cognizant Technology Solutions、顧能（Gartner）和IBM（IBM.N）同步下跌，跌幅介於4.5%至10.5%之間。

其他個股方面，Kroger股價下跌8.4%，該超市第1季獲利不如預期，且維持全年財測不變。

馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX股價挫低3.6%，連續第二日下跌。該公司上周五掛牌交易，前幾個交易日曾大幅飆高。

周四適逢每季一次的衍生性商品到期日，包括股票選擇權、指數選擇權與期貨合約同步到期結算，也就是所謂的「三巫日」，通常會推高成交量並加劇市場波動。美國交易所當日成交量約335.9億股，高於過去20個交易日的平均218.3億股。

英特爾 美股 iPhone

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