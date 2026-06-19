范斯警告以色列勿襲真主黨 國際油價走勢分歧

美國副總統范斯今天警告以色列勿對伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）進一步發動攻擊，使外界對美伊協議的持久性產生疑慮，布倫特原油價格上漲，但西德州中級原油收低。

路透社報導，布倫特原油期貨上漲30美分或0.38%，收在每桶79.85美元；美國西德州中級原油則下跌19美分或0.25%，收在每桶76.60美元。

美國總統川普（Donald Trump）17日簽署美國與伊朗的14點備忘錄，伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）也以數位方式完成簽署。備忘錄宣告，美伊及雙方在本次戰爭中的盟友，立即且永久終止含黎巴嫩在內所有戰線軍事行動。

Again Capital能源及大宗商品市場專家基爾達夫（John Kilduff）表示，范斯（JD Vance）關於以色列的發言可能使得情勢再度緊張，市場對任何一點風聲都會立即反應。

在范斯發表評論前，布倫特原油觸及2月27日以來新低，當天是美國聯手以色列對伊朗發動首波空襲前的最後一個交易日。西德州中級原油則是創下自3月4日以來最低價。