晶片股領漲美股收紅 SpaceX連2跌

全球首富馬斯克的SpaceX上市後股價勢如破竹，SpaceX股價6月16日再漲近5%，市值超越亞馬遜，躍居全球第五大上市公司，直逼微軟。部分業內人士甚至看好它可能取代輝達成為全球最具價值的公司。對「馬斯克光環效應」深信不疑的投資人，爭先恐後地主動奉上資金，成就他全球首位兆元富翁的地位，但對一般散戶來說，至少有三點要先想清楚。

2026-06-19 06:01