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晶片股領漲美股收紅 SpaceX連2跌
聯準會表示今年可能升息後，美股昨天出現拋售潮，今天則在晶片股領漲下回彈，但上週創下美國史上最大宗首次公開募股（IPO）紀錄的太空探索科技公司（SpaceX）連2跌。
道瓊工業指數上漲72.15點或0.14%，收51564.70點。
標普500指數勁揚80.48點或1.08%，收7500.58點。
那斯達克綜合指數大漲496.27點或1.91%，收26517.93點。
費城半導體指數飆升864.71點或6.42%，收14341.78點。
美國財經媒體CNBC報導，富豪馬斯克（ElonMusk）旗下SpaceX的股價昨天下挫5%，今天又收跌約3.6%後，市值來到2.43兆美元，落後亞馬遜（Amazon）的2.63兆美元。
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