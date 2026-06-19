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華許起手式 Fed急轉鷹派

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

美國聯準會在新任主席華許首次主持的利率決策會議，雖決議維持利率不變，卻以政策偏向急轉為鷹派開啟「華許時代」。華許也暗示以抑制通膨為要務，大幅縮短決策聲明篇幅，宣布成立五個工作小組推動體制改革，堪稱「新官上任三把火」，政策立場比市場預期犀利，帶動美元指數走升。

聯邦公開市場操作委員會十七日決議，維持聯邦資金利率目標區間在百分之三點五至三點七五不變，符合預期；決策聲明刪除原本暗示下次行動可能是降息的措辭，強調通膨率持續超過百分之二目標，重申聯準會抑制物價上漲的承諾，暗示抑制通膨是目前要務，同時重申將維持充裕的銀行流動性，暗示不會驟然強力縮減資產負債表。

此外，反映決策官員預估利率落點的利率點狀圖，也充分反映風向改變，十九名官員中有九人預期今年底前至少升息一碼，預料降息者只剩一人。

華許 Fed 美國聯準會

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