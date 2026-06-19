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俄國普丁拉攏東南亞領袖
俄羅斯總統普丁17日主持俄國與東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會，一方面深化與亞洲政經連結，一方面在G7峰會舉行之際，向外展示莫斯科並未陷入外交孤立。
這場在俄國喀山舉行的峰會，是俄烏戰爭爆發以來首場，而舉辦的時間上恰好與G7在法國進行的峰會相當接近，而G7焦點正是終結俄烏及中東戰爭。
克里姆林宮表示，本次峰會是俄國與東協國家合作35周年的紀念活動。泰國、越南、柬埔寨、寮國、馬來西亞和新加坡均由總理出席，菲律賓則由菲律賓總統小馬可仕參加。俄國方面表示，各國領袖將就「全球及地區問題交換意見」，並在「安全、貿易、投資及人文合作」等領域深化彼此關係。
俄羅斯面對西方因俄烏戰事施加的巨大制裁壓力，已將石油出口重心轉向亞洲。普丁與小馬可仕會晤並獲邀於11月赴菲訪問，小馬可仕表示，希望能深化與莫斯科的能源合作。
俄羅斯總統的經濟與國際事務顧問德米崔耶夫表示，「只有俄羅斯才有能力解決」亞洲國家的能源問題。
法國舉行的G7峰會上，美國總統川普會見烏克蘭總統澤倫斯基時表示，莫斯科應「達成協議」以結束烏克蘭戰爭。
川普也表示，伊朗戰爭告終，隨著荷莫茲海峽開放，美國即將恢復制裁俄國石油的能力。普丁2022年2月下令攻擊烏克蘭，這場戰爭演變為二戰以來歐洲最嚴重的武裝衝突。
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